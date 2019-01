Horneland vil gjenskape RBKs visjon om mesterligaen

NTB Sport

Avtalen med RBKs nye hovedtrener kom omsider i boks denne uken etter en kaotisk periode med krevende forhandlinger og offentlig munnhoggeri med Haugesund-ledelsen.

Horneland har lagt de trøblete dagene bak seg og gleder seg til å ta fatt på jobben sammen med assistenten Karl Oskar Emberland, som han tar med seg fra FKH.

– Jeg er veldig takknemlig over å få oppgaven med å lede Rosenborg videre. Det er en klubb med en stor historie. Det ønsker jeg å utvikle videre, sa Horneland da han innledet onsdagens pressekonferanse.

Utvikling

Han tar over et mesterlag. Tross en sesong med uvanlig mye utenomsportslig oppstyr endte 2018 med gull i både cup og serie.

Horneland vet hva som bor i Rosenborg, og han vet samtidig at det er mulig å gjøre klubben og laget enda bedre.

– Rosenborg har en sterk vinnerkultur, voldsom mentalitet, mye folk i angrep og er en uredd fotballklubb. De har vært dyktige i treningsarbeidet og turt å flytte grenser.

– Stallen er Norges beste. Men jeg ser et stort potensial for videreutvikling. Vi skal komme inn med ny energi, et voldsomt pågangsmot og voldsom lidenskap. Vi er veldig opptatt av å engasjere spillerne og få dem med på dette prosjektet, sier 43-åringen.

Eggen-hjelp?

Han mener det må være et naturlig mål for en klubb av Rosenborgs størrelse å rette blikket mot Europa.

– Jeg synes den visjonen om Rosenborg i Champions League er blitt visket litt bort. Jeg tror fremdeles at du må våge å ha en visjon om Champions League igjen, sa han.

I høst gikk mye galt for Rosenborg i Europa. Det ble til slutt etT poeng i siste gruppekamp i europaligaen (1-1 mot Leipzig) etter fem strake tap. Horneland ser at laget må bli bedre for å skaffe resultater utenfor Norge.

– Jeg synes det har vært for dårlig i Europa i høst. Men så synes jeg det var en oppsving mot Leipzig. Vi må bare sette alle kluter til, sier han.

Den nye treneren tar gjerne imot råd fra RBK-legenden Nils Arne Eggen.

– Vi kommer til å bruke ham på aller beste måte. Jeg er veldig glad for at han vil videreføre sin kunnskap til oss.

Horneland traff Eggen mens sistnevnte var på sykehus etter en operasjon og ble smittet av den lidenskapen som trenerlegenden fortsatt viste for fotballen og Rosenborg.

Utelukker ikke kjøp

Horneland og spillerne går i gang med jobben på treningsfeltet 21. januar. 29. januar drar klubben på treningsleir. Den første treningskampen spilles mot svenske Sundsvall 16. februar.

Treneren vil foreløpig ikke si så mye om hvorvidt stallen må styrkes foran 2019-sesongen.

– Først og fremst skal vi trene oss enda bedre. Jeg starter alltid der. Er det hull i troppen, så skal vi se på det etter hvert.

Han får etter hvert tilbake spissrebellen Nicklas Bendtner, som for tiden soner fengselsstraff med fotlenke hjemme i Danmark.

– Vi løser det (Bendtner-situasjonen) når han er tilbake her. Nå får han sone ferdig, og så skal vi ta godt vare på ham når han er tilbake, sier Horneland.

(©NTB)