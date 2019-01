Gabriel Jesus scoret fire i Citys brutale 9-0-seier over stakkars Burton

NTB Sport

Den regjerende ligacupmesteren fikk det som ventet lekende lett i hjemmemøtet med Nigel Cloughs mannskap fra League One (nivå tre). Gabriel Jesus scoret hele fire ganger, mens Kevin De Bruyne, Oleksandr Zintsjenko, Phil Foden, Kyle Walker og Riyad Mahrez gjorde de øvrige målene.

– Jeg har aldri gjort fire mål i samme kamp i hele min karriere, så jeg er glad for dette. Vi spilte veldig bra og med respekt for motstanderen, sa Jesus til Sky Sports.

Burton-nullen sprakk allerede etter fem minutter. Etter en glitrende løp satte De Bruyne hodet på et presist innlegg signert David Silva. Gjestenes plan om å frustrere Citys stjernegalleri ble ødelagt på direkten.

Riktignok fikk Marcus Harness ved bakerste stolpe en eventyrlig sjanse til å gjøre 1-1 etter tolv minutter, men skuddet fra åtte meter gikk himmelhøyt over mål. Derfra og ut ble Burton statister og fullstendig overkjørt.

Frekt

Det var bare spørsmål om tid før 2-0-scoringen ville komme. Etter en halvtime kunne Jesus fra kort hold enkelt heade inn en Leroy Sané-ball som hadde vært innom bortelagets burvokter. Noen minutter etterpå fikk samme mann nettkjenning igjen. Denne gangen scoret brasilianeren via den ene stolpen.

Videodømming ble brukt for å godkjenne målet. Tvilen lå i om assistmaker Silva var i offside i forkant, men VAR-verktøyet viste at spanjolen var på rett side.

4-0 kom bare fire minutter senere. Zintsjenko så at Burton-keeper Bradley Collins langt ute og utnyttet det til fulle. Ukraineren fyrte av et skudd, som gikk i pen bue før den gikk i lengste hjørne.

Om ikke lufta allerede var ute av Burton etter første omgang, var den definitivt det halvveis ut i den andre. Mellom det 57. og 70. minutt doblet City ledelsen til 8-0. Først hadde Jesus nok et hodemål, mens innbytter Foden deretter trillet ballen i et tomt bur etter en retur. Hjemmelagets målfarlige brasilianer gjorde så sitt fjerde for kvelden med utsiden av høyrefoten.

Ville ha tosifret

Også Walker ville være med på festen. Høyrebacken fikk stå helt alene da han styrte inn 8-0. Sju minutter før slutt pirket Mahrez inn kampens siste fulltreffer.

Etter kalasseieren sa Zintsjenko at han gjerne skulle sett et tosifret tall på lystavla.

– Det er første gang jeg er involvert i en seier som denne. Vi scoret mange mål, men vi ønsket enda mer. Det gjorde fansen også. Vi ønsket at det skulle bli 10, men kanskje det blir sånn neste gang, sa venstrebacken og viste til returoppgjøret 23. januar.

Det var første gang Manchester City scoret ni mål i en enkeltkamp siden Huddersfield ble knust 10-1 på nivå to i 1987. Det var også første gang siden 1967 at de lyseblå scoret minst sju ganger i to kamper på rad. I helgen ble Rotherham slått 7-0 i FA-cupen.

9-0-seieren var også historisk som den største i en semifinale i noen av de engelske cupene noensinne.

Man kan trygt si at City i praksis er klar for sin fjerde ligacupfinale på fem år.Der møter de enten Tottenham eller Chelsea. Tirsdag vant førstnevnte 1-0 i den første semifinalekampen.

Ligacupfinalen spilles på Wembley 24. februar.

