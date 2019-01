Evertons hårete mål: Vil vinne Premier League på nytt stadion

NTB Sport

Det er ventet at Everton senere i år får grønt lys til å gå videre med sitt planlagte stadionprosjekt på Bramley Moore Dock. Det er litt over 3 kilometer unna Goodison Park, som har vært klubbens hjem siden 1892.

Anslått prislapp er satt til 500 millioner pund. Det tilsvarer 5,4 milliarder kroner. Går alt etter planen, håper Everton å ha stadionet klart til 2023/24-sesongen. «The Toffees» satser på at flyttingen til en større og mer attraktiv arena vil gjøre dem slagkraftige i konkurranse med Englands storklubber.

– Det vil si å kjempe om hjemlige trofeer. Vi snakker ikke bare om å vinne cuper, men også om å vinne Premier League-titler, sa Everton-direktør Denise Barrett-Baxendale, ifølge BBC, under klubbens årsmøte tirsdag kveld.

Lenge siden sist

Hun erkjente at det er et «ekstremt hårete mål», men sa at det vil være oppnåelig over tid under Farhad Moshiris eierskap. Den iranske forretningsmannen kjøpte 49,9 prosent av aksjene i Everton i 2016, og det er anslått at han siden har svidd av 250 millioner pund (2,7 milliarder kroner). Mesteparten er blitt brukt på spillere.

Everton var et skikkelig topplag i årene før Premier League ble innført. Liverpool-klubben har ni ganger blitt engelsk seriemester, senest i 1987. Blåtrøyene har ikke vært blant de fire beste ved sesongslutt siden 2005.

I øyeblikket ligger Everton på en skuffende 11.-plass. Barrett-Baxendale gir manager Marco Silva bred støtte til tross for at portugiseren hittil ikke har innfridd på Goodison Park. Klubben har kun vunnet én av sine åtte siste ligakamper.

– Vi er fornøyde med måten han har integrert seg på og hans klare retning når det gjelder å utvikle et førstelag, sier Everton-direktøren.

Sikre på finansieringen

Barrett-Baxendale ble ansatt 15. mai i fjor. Ett døgn senere ble hennes første avgjørelse å sparke manager Sam Allardyce og sportsdirektør Steve Walsh.

Flere har vært skeptiske til hvordan Everton skal finansiere et nytt stadion med 52.000 sitteplasser. Barrett-Baxendale sa tirsdag at klubben er «så sikre som man kan bli» når det gjelder å sikre finansieringen som må til for å bygge en ny storstue.

– Det vil skape 15.000 nye jobber og tiltrekke seg halvannen million nye turister, hevdet Everton-sjefen under årsmøtet.

(©NTB)