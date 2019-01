Bayern sikret seg fransk VM-helt

NTB Sport

Det bekreftet Bayerns sportsdirektør Hasan Salihamidzic under storklubbens treningsleir i Doha onsdag, melder nyhetsbyrået DPA.

– Jeg kan bekrefte at Benjamin Pavard har undertegnet en femårskontrakt med oss fra 1. juli 2019. Dette er en ung spiller som er verdensmester. Vi er veldig glade og stolte, sier Salihamidzic.

Pavard nøt stor suksess som fransk høyreback i Russland-VM sist sommer. Hans viktige scoring mot Argentina i åttedelsfinalen ble kåret til VMs vakreste mål.

Som følge av en klausul i 22-åringens kontrakt hentes han til Bayern München for 35 millioner euro, som tilsvarer 342 millioner kroner etter dagens kurs.

Den regjerende seriemesteren i Tyskland har kommet noe skjevt ut i årets sesong og ligger seks poeng bak serieleder Borussia Dortmund halvveis.

München-klubben forbereder seg på et generasjonsskifte, og det ventes flere tunge investeringer for å bygge et yngre og bedre lag foran neste sesong. Blant dem som kobles til Bayern er Pavards landsmann Lucas Hernández (22) i Atlético Madrid og Chelseas midtbanetalent Callum Hudson-Odoi (18).

(©NTB)