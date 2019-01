VAR-straffe ga Tottenham første stikk

NTB Sport

Etter en jevnspilt åpning fikk Tottenham straffe i det 25. minutt. Det skjedde etter bruk eksemplarisk bruk av videodømming. Dommer Michael Oliver signaliserte først at Kane hadde vært i offside før han ble meid ned av Chelsea-keeper Kepa, men etter litt betenkningstid slo VAR-teknologien fast at det ikke var tilfelle.

Dermed fikk Kane muligheten fra ellevemetersmerket. Med kraft satte han en velplassert straffe forbi gjestenes spanske burvokter. Kepa gikk til riktig side, men greide ikke å stoppe 1-0-scoringen.

– Jeg spilte til dommeren blåste og rundet keeper. Det var en klar straffe. VAR er her for en grunn, og denne avgjørelsen var helt riktig. Jeg er blitt vant til det etter VM, og videodømming blir en viktig del av fotballen framover sa Kane til Sky Sports.

Med straffescoringen har Kane fått nettsus for Tottenham i seks kamper på rad. En slik rekke har den engelske stjernespissen klart én gang tidligere (seks kamper mellom oktober og november 2015).

Fullt kjør

Chelsea lot seg på ingen måte stresse av baklengsmålet. Selv om Spurs hadde en ledelse å vise til, var det bortelaget som dikterte kampen. I det 40. minutt var Ngolo Kanté en ball i stolpen unna 1-1. Etter godt spill fikk Marcos Alonso løpe i store rom på kanten, og med et lavt innlegg fant han Kanté. Under press flikket franskmannen ballen videre på volley fra seks meter, men midtbaneterrieren hadde ikke centimeterne på sin side.

Tottenham klarte ikke å få opp energinivået etter pause. Det gjorde at de blåkledde gjestene i lange perioder kjørte oppgjøret fullstendig, men uten å få uttelling.

Riktignok tvang Kane fram en glitrende enhåndsredning fra Kepa sju minutter etter sidebytte, men ellers handlet nesten alt om Chelseas offensiv.

Det var spesielt flere situasjoner på kort tid da kampen nærmest seg én time spilt. Kanté hadde først et farlig skudd fra 20 meter, og noen minutter etterpå ropte Chelsea-spillerne på straffe. César Azpilicuetas innlegg traff Danny Rose i armen, men Oliver vinket spillet videre.

Gyllen tittelsjanse

Like etter misset Andreas Christiansen på en enorm mulighet på blank kasse. I kjølvannet av en corner fikk den danske stopperen stå hele alene på fem meter, men han fikk et svakt treff og skjøt hardt utenfor.

Med en knepen Spurs-seier er ingenting avgjort. Returoppgjøret går på Stamford Bridge enten 22. eller 23. januar. Ligacupfinalen spilles på Wembley 24. februar.

Spesielt for Tottenham er ligacupen en gyllen mulighet til å bryte titteltørken som har vart siden 2008. For elleve år siden vant de liljehvite ligacupfinalen mot nettopp Chelsea.

Det er første gang på godt over 50 år at Tottenham har slått Chelsea i tre strake kamper (i ulike turneringer). Mellom mars 1961 og september 1963 gikk laget fra Nord-London seirende ut i fem kamper på rad.

Callum Hudson-Odoi fikk tillit fra start i Chelseas startellever tirsdag. Det var et tydelig signal til 18-åringen at klubben vil satse på ham. De siste dagene har det vært sterke rykter om at Bayern München vil strekke seg langt for å få tak i den unge engelskmannen.

