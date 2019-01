Utvekst i hoften plager Ruud

NTB Sport

I et intervju med Eurosport forteller Ruud at han har en utvekst i hoften som skaper trøbbel.

– Det er en utvekst på et av hoftebeinene. Man kan selvfølgelig vurdere å operere den vekk, men det er en ganske stor beslutning som jeg vil prøve å holde meg unna så lenge som mulig, sier han.

– Hofteskaden har preget meg litt noen ganger. Jeg skal ikke si at det var grunnen til at jeg tapte i dag, men det er nok noe som jeg er født med, og som alltid vil være der, så jeg må nok bli litt flinkere til å håndtere den og vite litt bedre hva jeg må gjøre for å holde den i sjakk, forklarer han etter tapet mot Henri Laaksonen på hardcourten i Melbourne.

Ruud sier samtidig at han har kjent litt på hofteskaden i det siste. Han vil nå vurdere hvilke grep han skal ta for å bli kvitt problemene.

– Vi skal nok ta en liten vurdering nå, og når jeg kommer hjem også. Man vil selvfølgelig unngå å operere om det er mulig. Jeg heller nok mer mot at man må prøve å finne andre måter for å holde det i sjakk.

