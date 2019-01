Stavanger tapte poeng mot MS

NTB Sport

For tredje gang denne sesongen skapte Manglerud Star store problemer for Stavanger. Målmessig var det ikke mye som skilte topp og bunn. Gjestene fra Oslo gravde seg ned i forsvar og lot Oilers stå for finspillet.

Kris Joyce i MS-målet sto en glimrende kamp og slapp bare inn Markus Søbergs skudd tidlig i 1. periode. Matthew Vanvoorhis bommet på en straffe da han fikk muligheten til å utligne for gjestene i midtperioden. Samme mann fikk derimot nettkjenning da han med 11.04 på klokka banket inn et skudd fra distanse.

Manglerud Star spilte i overtall i store del av ekstratiden, men det endte med avgjørelse på straffer. Stavanger var best til å sette straffene sine.

Fire poeng

Avstanden ned til serietoer Vålerenga er på fire poeng. Hovedstadslaget, som hadde spillefri tirsdag, har én kamp mindre spilt. Storhamar på tredjeplass er også fire poeng bak etter en grei 3-0-seier borte mot et slitent Stjernen-lag.

Torsdag tar Storhamar imot Stavanger Oilers i Hamar OL-Amfi.

Storhamar hadde også en del problemer med å utnytte sitt spillemessig overtak til tellende resultat. Robin Dahlstrøms tidlig mål var lenge kampens eneste. Tommy Johansen sto som en levende vegg. Gjestene avsluttet best med å score to mål i tredje periode.

Målrikt

Frisk Asker tok føringen borte mot Lillehammer, men hjemmelaget slo tilbake og tok over føringen i kampen. Asker-laget var oppe på 3-3, men vertene gikk opp i en to måls ledelse før Endre Medby satte sitt annet mål for kvelden til 4-5 med få sekunder igjen av oppgjøret.

Sparta slo Ringerike med 6-3. Sarpsborg-laget startet solid i Hønefoss og ledet 2-0 før vertene reduserte. Det ble ytterligere ett mål til i 1. periode.

Spesielt rekken med Scott Allen, Peter Quenneville og Niklas Roest var effektiv for Sparta. I midtperioden økte bortelaget ledelsen med to mål mot hjemmelagets ene. I tredje periode scoret lagene ett mål hver.

(©NTB)