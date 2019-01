Riski nekter å spille i Qatar

NTB Sport

Qatar, som skal være VM-vert i 2022, har fått kraftig kritikk internasjonalt for ikke å respektere menneskerettigheter. Riski har ingen intensjon om å spille vennskapsturneringen i landet.

– Jeg fikk en invitasjon, og jeg har pratet med landslagssjefen. Beslutningen min ble fattet på grunnlag av etiske vurderinger og årsaker, og de vil jeg holde fast ved, sier den finske landslagsspilleren til avisen Helsingin Sanomat.

Finland spiller mot Sverige i Doha tirsdag kveld. Landslagssjef Markku Kanerva har forsvart deltakelsen i Qatar-turneen med at det først og fremst handler om å få to gode kamper, men sier at han respekterer Riskis beslutning og resonnement.

Også Island og Estland skal spille kamper i Qatar den kommende uken. Norges Fotballforbund har representanter i Qatar som en del av et nordisk besøk til landet, men har takket nei til å spille kamper der.

Ifølge det svenske nyhetsbyrået TT har over tusen fremmedarbeidere så langt mistet livet i forbindelse med bygging av VM-arenaer i Qatar.

