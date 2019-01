Pochettino avviser United-rykter: – Vil bli her i 20 år

NTB Sport

Argentineren løftes fram i britisk presse som den kanskje heteste kandidaten til å overta storklubben fra Manchester når Ole Gunnar Solskjærs midlertidige avtale går ut i mai. Men selv hevder Pochettino at han ønsker å bli i Nord-London i lang, lang tid.

– Jeg ønsker å bli her i 20 år, og så bestemme meg for om jeg vil forlate klubben eller avslutte karrieren her, sier Tottenham-manageren til BBC.

– Jeg er så fokusert her, og jeg ønsker å hjelpe klubben til å oppnå det den drømmer om. Det ville vært fantastisk. Jeg er så glad for å være her, og jeg er så glad for å jobbe under det presset. Hvorfor ikke? fortsetter Pochettino.

Han vil gjerne sitte lenger i managerstolen enn det Arsène Wenger gjorde hos Tottenhams erkerival Arsenal. Franskmannen var Arsenal-sjef i 22 år før han ga seg sist sommer.

– Men jeg er ikke sikker, for jeg må spørre Wenger en dag, om jeg får muligheten, om han lever godt med måten han avsluttet på. Det jeg så fra mitt ståsted var at folk behandlet ham så urettferdig, sier Pochettino.

Han skrev ny femårskontrakt med Tottenham i mai i fjor. Dermed vil det bli krevende, også økonomisk sett, for United å skulle lokke ham til Old Trafford.

