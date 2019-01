Egypt blir vertskap for Afrikamesterskapet i fotball

NTB Sport

Før CAF-møtet i Dakar tirsdag var det allerede klart at mesterskapet skulle arrangeres i Egypt eller Sør-Afrika.

Opprinnelig var det Kamerun som skulle være vertskap, for første gang siden 1972, med de ble fratatt mesterskapet 30. november. Årsaken var at de ikke hadde kommet langt nok i forberedelsene. De kunne heller ikke garantere for sikkerheten, blant annet på grunn av opprørsgruppen Boko Harams aktivitet i landet.

Tirsdag ble altså klart at Liverpool-stjernen Mohamed Salah og Egypt skal spille mesterskapet på hjemmebane. Egypt har tidligere vært vertskap tre ganger tidligere, senest i 2006 da Egypt vant hele turneringen.

24 land deltar i turneringen som etter planen skal avvikles fra 15. juni til 13. juli.

