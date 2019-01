Titusenvis av oppslag verden rundt: Solskjær medieyndling foran Klopp, Guardiola og Solberg

NTB Sport

Det viser en undersøkelse medieovervåkeren Retriever har gjort for NTB.

I perioden 18. desember til og med 4. januar var det 36.214 oppslag med Solskjær i utvalgte internasjonale medier. De to stornavnene i Premier League havnet godt bak nordmannen: 30.776 for Liverpools Klopp og 27.350 med Guardiola i Manchester City.

Mauricio Pochettino (Tottenham, 18.818), Unai Emery (Arsenal, 16.671) og Maurizio Sarri (Chelsea, 12.985) følger så.

Solskjær fikk jobben 19. desember, og bare den dagen ble det publisert 7600 nyhetsoppslag om nordmannen i utvalget til Retriever.

I samme periode i Norge topper Solskjær med 3285 publiseringer foran Solberg (2107) og Magnus Carlsen (955).

Geografisk er det Storbritannia (8526) som er nummer én foran USA (3879) og Norge (3368). Videre følger Tyskland (2252), Nigeria (1942), Frankrike (1502), Brasil (1290), Sverige (1186), India (1178) og Australia (842).

– Vår analyse av et utvalg internasjonale medier viser at Solskjær er omtalt i flere oppslag enn toppene i de største engelske klubbene. Med over 36.000 medieoppslag på to-tre uker, kan han altså notere seg en seier utenfor fotballbanen også, sier analysesjef Guro Lindebjerg i Retriever til NTB.

Med vikarjobb i Manchester United er det ikke overraskende at britiske redaksjoner som er hyppigst på Solskjær.

– Naturlig nok er det medier i Storbritannia som publiserer flest oppslag om Solskjær etterfulgt av amerikanske og norske medier, sier Lindebjerg.

– Omtalen av Solskjær her hjemme viser at det er mange som er stolt av den norske fotballprofilen. Norske medier har de siste ukene publisert godt over 3000 oppslag om ham.

– Dette er mer omtale enn vår egen statsminister har fått i samme periode. Det er også betydelig mer enn andre norske sportsstjerner, som Magnus Carlsen og Ingebrigtsen-brødrene, har fått i samme periode.

– Blant redaksjonene her hjemme er det Sunnmørsposten, Aftenposten, Stavanger Aftenblad og Bergens Tidende som skriver mest om den nye manageren. Den mestpubliserende lokalavisen er Romsdals Budstikke som gjerne har et spesielt forhold til Molde-treneren, sier Lindebjerg til NTB.

Solskjær har vunnet sine fem første kamper som Manchester United-sjef. Søndag får han sin tøffeste test med bortekamp i Premier League mot Tottenham.

