Liverpool hodestups ut av FA-cupen

Avgjørelsen falt etter 55 minutters spill på Molineux. Fra 20 meter knallet en upresset Neves til og sendte ballen forbi Simon Mignolet i Liverpool-buret.

Målet kom bare noen minutter etter at Divock Origi hadde gitt gjestene 1-1. Belgieren fikk nettsus via beina til Wolves-stopper Conor Coady.

Wolverhampton tok føringen mot slutten av første omgang. Det skjedde takket være en fryktelig Liverpool-tabbe. Veteranen James Milner rotet bort ballen på midtstreken, og dermed var bortelaget totalt i ubalanse da Wolverhampton spurtet i angrep.

Det var flere svake Liverpool-involveringer før Raúl Jiménez kom alene mot Liverpool-målet. Mexicaneren satte kaldt inn 1-0.

I stolpen

Nærmest en utligning til 2-2 var Xherdan Shaqiri med 20 minutter igjen på klokka. Han slo et utsøkt frispark, men Wolves-keeper John Ruddy fikk noen fingre på ballen og sendte den videre i stolpen og ut.

Etter oppgjøret ble det klart at Wolverhampton møter vinneren av omkampen mellom Shrewsbury og Stoke i FA-cupens 4. runde. Mandagens seier var også en revansj for Wolves' 0-2-tap mot Liverpool i ligaen like før jul.

– Det var en veldig god kamp av oss. VI klarte oss godt mot et meget bra lag. Det var tøft til tider, men vi viste igjen at vi er en flott spillegruppe, sa matchvinner Neves til BBC.

16-åring erstattet Lovren

Jürgen Klopp gjorde hele ni endringer på Liverpool-laget som tapte 1-2 mot Manchester City sist torsdag. Kun nevnte Milner og Dejan Lovren var igjen i startoppstillingen.

Lovren måtte ut etter bare seks minutter på banen. Den serbiske stopperen kjente på en hamstringskade og ble erstattet av 16 år gamle Ki-Jana Hoever. Ifølge BBC ble unggutten med det tidenes yngste FA-cupdebutant for Liverpool.

Klopp satte innpå Mohamed Salah og Roberto Firmino etter 70 minutter, men byttene ga ikke uttelling. Dermed må Liverpool satse alt på Premier League og mesterligaen utover vinteren og våren. FA-cupen har ikke Liverpool vunnet siden 2006, og de siste årene har storklubben ofte røket ut tidlig.

Men i serien har Merseyside-laget en eventyrlig sjanse. Liverpool, som ikke har vunnet en ligatittel siden 1990, topper tabellen fire poeng foran City.

