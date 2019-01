Real Madrid ti poeng bak tabelltoppen etter pinlig hjemmesmell

NTB Sport

Dermed avsluttet Real Madrid årets første uke med å falle ned til 5.-plass og ligge hele ti poeng bak erkefienden i La Liga. Barcelona tok derimot sin femte strake seier og skaffet seg en fem poengs luke til toer Atlético Madrid.

Etter torsdagens 2-2-kamp mot bunnlaget Villarreal trengte Real Madrid tre poeng, men fikk en verst tenkelig start da Real Sociedad fikk straffespark allerede etter to minutter. William José var sikker fra elleve meter og sendte gjestene til himmels.

Hovedstadsklubben presset hardt i jakten på en utligning, men bortelaget holdt unna. Oppgaven ble vanskeligere da Lucas Vázquez fikk sitt annet gule kort etter timen spilt.

Følte alt gikk imot dem

Sju minutter før slutt strødde Ruben Pardo salt i Real Madrid-såret da han trygget seieren og tre poeng til Real Sociedad. Triumfen gjør at klubben fra Baskerland klatrer til 11.-plass.

– Alt gikk imot oss i dag. Vi fikk en forferdelig start med uheldig spill de første minuttene. Alle feil blir straffet på dette nivået, sa Real Madrid-trener Santiago Solari. som viste til situasjonen der Casemiro på klønete vis veltet Mikel Merino og laget straffe.

– Vi gjorde alt for å snu det. Vi hadde mange sjanser, men greide ikke å score. I fotball er et målene som teller. Vi ropte også om et straffespark, og ingen forstår hvorfor det ikke ble dømt. Tvilen skal komme dommerne til gode i det første tilfellet, men den andre situasjonen var klokkeklar, sa Solari videre.

Frisparkperle

Storklubben er i øyeblikket utenfor plassene som garanterer mesterligaspill neste sesong. Det er ett poeng opp til overraskelsen Alavés på fjerdeplass.

Lionel Messi og Luis Suárez sikret Barcelona 2-1-seier borte mot Getafe søndag kveld. Jaime Mata påførte katalanernes første baklengsmål på på La Liga-kamper. Alle målene kom før pause.

I toppoppgjøret mellom Sevilla og Atlético Madrid måtte lagene ta til takke med 1-1. Wissam Ben Yedder sendte vertene i ledelsen etter 37 minutter, mens Antoine Griezmann utlignet på direkte frispark like før pause.

Sevilla innehar tredjeplassen to poeng bak Madrid-klubben.

Det ble målløst i oppgjøret mellom Eibar og Villareal. Dermed kan Villareal falle under streken hvis Athletic Bilbao slår Celta Vico mandag kveld.

