Team Ingebrigtsen hyllet med prisdryss under Idrettsgallaen

Lørdagskvelden startet med at Jakob tok hjem prisen for årets gjennombrudd.

– Dette henger svært høyt. Jeg vil takke mamma og pappa for at de har tilrettelagt for at jeg har kunnet få holde på med det jeg synes er gøy. Jeg vil også takke brødrene mine for at de tok meg med på trening og banet vei, sa 18-åringen om prisen som var den første til å bli delt ut under gallafesten.

Sist sommer ble løpestjernen fra Sandnes europamester på både 1500 og 5000 meter. Han tok også U20-gull under EM i terrengløp.

Unggutten var også nominert til prisene «årets mannlige utøver» og «årets navn», men der måtte han se seg slått av henholdsvis Aksel Lund Svindal og Marit Bjørgen.

Men i kategorien «årets trener» ble det mer jubel for Ingebrigtsen-familien. Pappa Gjert fikk endelig prisen for jobben han har lagt ned for å trene fram tre sønner opp i den ypperste verdenstoppen.

– Jeg vil gjerne takke barna mine som gir meg lov til å dele deres mål og drømmer. Det er et privilegium, sa Gjert Ingebrigtsen.

Like etter fikk Jakob som tidenes yngste utøvernes pris. Det er en utmerkelse som toppidrettsutøverne selv har stemt fram.

– Dette var voldsomt. Denne prisen henger utrolig høyt, og jeg vil takke alle utøverne som har stemt på meg. Det betyr utrolig mye, sa han.

Bjørgen-trippel

I Stavanger ble også Marit Bjørgen gjort skikkelig stas på. Den pensjonerte langrennsdronningen skulle få hele tre utmerkelser: «årets kvinnelige utøver», «årets navn» og til slutt hedersprisen. Den siste delte hun med skiskytterlegenden Ole Einar Bjørndalen.

Trønderen sørget sist vinter for å bli tidenes mestvinnende vinterolympier foran nettopp Bjørndalen. Det gjorde hun ved å ta fem OL-medaljer (to gull, ett sølv og to bronse) under Pyeongchang-lekene.

Ved sesongslutt avsluttet Bjørgen en eventyrlig karriere. Det samme gjorde Bjørndalen.

– Tusen takk til juryen som har stemt meg fram. Jeg kjenner det er litt vemodig å stå her, for jeg vet at det er siste gangen. Det er veldig spesielt å gå av med seieren mot alle disse kandidatene, sa Bjørgen om sin første pris for kvelden.

Priser til Svindal og Warholm

Tidligere på kvelden tok en overrasket Aksel Lund Svindal imot prisen som årets mannlige utøver.

– Wow, dette trodde jeg faktisk ikke da jeg så videoen av de andre nominerte, men da er det ekstra deilig, sa Svindal på scenen i Stavanger.

Alpinkongen tok i februar Norges aller første OL-gull i utfor.

Karsten Warholm fikk også litt prisdryss. Ulsteinvik-løperen, som ble europamester på 400 meter hekk sist sommer, ble kåret til årets forbilde.

– Jeg vet ikke hvor jeg skal begynne. I dag hadde jeg faktisk forventet å gå tomhendt hjem, så jeg er veldig overrasket over at jeg får en sånn pris, sa Warholm.

Lagpris til hopperne

Herrelandslaget i hopp ble kåret til årets lag. Forrige sesong ble det norsk laggull i både OL og VM i skiflyging. OL-triumfen var Norges første i laghopp noensinne.

– Dette er utrolig stort. Det er ekstremt mange lag som har gjort noe bemerkelsesverdig, sa Daniel-André Tande på vegne av hopplandslaget.

Birgit Skarstein og Jesper Saltvik Pedersen tok prisene for årets beste kvinnelige og mannlige funksjonshemmede utøvere.

Ildsjelprisen gikk til Dordi Nordby fra Karasjok svømmeklubb.

