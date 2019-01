Maradona ute av sykehus etter hasteoperasjon

NTB Sport

Fredag kveld meldte Fox Sports Argentina at Maradona var innlagt på sykehus etter at det i en omfattende helsesjekk som inkluderte endoskopi ble oppdaget en blødning som krevde umiddelbar operasjon. Et par timer senere opplyste datteren Dalma til Reuters at Maradona var skrevet ut.

– For dere som var bekymret for faren min, kan jeg fortelle at han har det bra. Han skal hjem snart, skriver datteren på Twitter.

Maradona er hovedtrener for den mexicanske fotballklubben Dorados de Sinaloa, men det har vakt oppsikt at han ikke har vært på trening i det siste. Det førte til spekulasjoner om at han er på vei bort fra klubben, men hans agent Matias Morla meldte fredag på Twitter at Maradona tvert imot har signert en ny ettårskontrakt.

Journalisten Luis Ventura hevdet at fraværet kommer av at Maradona er svært deprimert etter at det nylig ble slutt med kjæresten, skriver svenske Aftonbladet.

(©NTB)