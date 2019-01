Klæbo med kjempeutgangspunkt, kan bli tredje norske Tour de Ski-vinner

NTB Sport

Klæbo tok seieren etter å ha spurtet fra italienske Francesco De Fabiani på oppløpet. Nordmannen ligger nå 1.20,4 minutter foran russeren Sergej Ustjugov, som hadde en vond dag i langrennssporet på den 15 kilometer lange fellesstarten i klassisk stil.

22-åringen har dermed en kjempemulighet til å vinne Tour de Ski sammenlagt i sin første deltakelse.

– Jeg hadde gruet meg skikkelig til dette løpet. Jeg var ganske nervøs for at det skulle bli satt skikkelig fart, men det kjentes bra, sier Klæbo i et intervju med NRK.

Hentet bonussekunder

Han frykter den avsluttende bakken, men med godt over ett minutts forsprang ser det lyst ut.

– Jeg må ut og gjøre jobben selv. Så blir det spennende å se, sier 22-åringen.

De norske løperne tok det rolig de første rundene, men Klæbo sikret seg 15 bonussekunder på den første innlagte spurten, mens Ustjugov fikk 12 bonussekunder.

Trønderen sikret seg også 15 sekunder på den neste spurten, men da var ikke Ustjugov med slik at han fikk 18 sekunder ekstra i bonus til sin nærmeste utfordrer. Han tapte dessuten mye ut på den siste runden og endte 44,6 sekunder i mål på en 16.-plass.

Aleksandr Bolsjunov tok tredjeplassen. Hans Christer Holund ble nest beste norske på 7.-plass. Han ble slått av Klæbo med 13 sekunder.

Kan bli tredje nordmann som vinner

Martin Johnsrud Sundby ble nummer 10, Didrik Tønseth 12, Simen Hegstad Krüger nummer 13, Sjur Røthe nummer 15, mens Finn Hågen Krogh måtte ta til takke med en 29.-plass.

Dersom Johannes Høsflot Klæbo vinner Tour de Ski sammenlagt, blir han den tredje norske herreløperen til å gjøre det. Tidligere har Sundby og Petter Northug gått til topps.

Klæbo vil i så fall også skrive seg inn i Tour de Ski-historien som konkurransens åttende vinner på herresiden.

