Ingen hentet Martinsen, som ble sendt til farmerlaget

Martinsen spilte det meste av fjorårssesongen for Rockford IceHogs, men ble hentet opp til Blackhawks på tampen av sesongen og gjorde sine saker så bra at han fikk ny ettårskontrakt.

Da Blackhawks fredag vraket ham for å gjøre plass til nyinnkjøpte Drake Caggiula, hadde alle andre NHL-klubber 24 timers frist til å plukke opp kontrakten hans og hente ham for resten av sesongen. Ettersom ingen gjorde det, tilhører han fortsatt Blackhawks, som lørdag sendte ham til IceHogs.

Også Dylan Sikura ble lørdag sendt til farmerlaget i AHL, som meldte om tilvekstene på sitt nettsted.

Martinsen spilte 24 kamper for Blackhawks denne sesongen, med ett mål og tre assist. Hans 83 taklinger er flest i laget, og 3,5 taklinger i snitt per kamp er niende best i hele ligaen denne sesongen.

IceHogs spiller sin neste kamp mot Iowa Wild søndag.

