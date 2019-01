Bjørgen fikk utøverpris for siste gang: – Litt vemodig

NTB Sport

Trønderen sørget sist vinter for å bli tidenes mestvinnende vinterolympier. Det gjorde hun ved å ta fem OL-medaljer (to gull, ett sølv og to bronse) under Pyeongchang-lekene.

Ved sesongslutt avsluttet Bjørgen en eventyrlig karriere. Lørdag ble hun gjort stas på.

– Tusen takk til juryen som har stemt meg fram. Jeg kjenner det er litt vemodig å stå her, for jeg vet at det er siste gangen. Det er veldig spesielt å gå av med seieren mot alle disse kandidatene, sa Bjørgen i sin takketale.

Tidligere på kvelden tok en overrasket Aksel Lund Svindal imot prisen som årets mannlige utøver.

– Wow, dette trodde jeg faktisk ikke da jeg så videoen av de andre nominerte, men da er det ekstra deilig, sa Svindal på scenen i Stavanger.

Alpinkongen tok i februar Norges aller første OL-gull i utfor.

Jakob årets gjennombrudd

Også Jakob Ingebrigtsen var nominert til prisen sammen med en rekke andre vinter- og sommerhelter. Tidligere på lørdagskvelden tok unggutten hjem prisen for årets gjennombrudd.

– Dette henger svært høyt. Jeg vil takke mamma og pappa for at de har tilrettelagt for at jeg har kunnet få holde på med det jeg synes er gøy. Jeg vil også takke brødrene mine for at de tok meg med på trening og banet vei, sa 18-åringen om prisen som var den første til å bli delt ut under Idrettsgallaen.

Sist sommer ble løpestjernen fra Sandnes europamester på både 1500 og 5000 meter. Han tok også U20-gull under EM i terrengløp.

Lagpris til hopperne

Jakob Ingebrigtsen var nominert til totalt tre priser. Han nådde ikke opp i kåringen for årets mannlige utøver, men kan senere på kvelden få prisen «årets navn».

Herrelandslaget i hopp ble kåret til årets lag. Forrige sesong ble det norsk laggull i både OL og VM i skiflyging. OL-triumfen var Norges første i laghopp noensinne.

– Dette er utrolig stort. Det er ekstremt mange lag som har gjort noe bemerkelsesverdig, sa Daniel-André Tande på vegne av hopplandslaget.

Birgit Skarstein og Jesper Saltvik Pedersen tok prisene for årets beste kvinnelige og mannlige funksjonshemmede utøvere.

(©NTB)