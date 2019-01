Tottenham aktiverte Alderweireld-klausul

NTB Sport

Belgierens kontrakt gikk opprinnelig ut til sommeren, men en klausul i avtalen ga Tottenham opsjon på ett års forlengelse. Haken er at Alderweirelds salgssum settes til 25 millioner pund, som tilsvarer 278 millioner kroner.

Alderweirelds kontrakt strekker seg nå fram til sommeren 2020, men sjansen er stor for at forsvarsstjernen forsvinner fra White Hart Lane etter årets sesong.

Belgieren har vært en fast del Tottenham-forsvaret etter at han kom til klubben fra Atlético Madrid i 2015. Han spilte også fast for Belgia under sommerens fotball-VM da laget tok bronse.

