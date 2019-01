NRK-ekspert: – Ingvild er der oppe med Therese

NTB Sport

– Det er som er tydelig for henne er at hun har utviklet seg videre som distanseløper. Hun trener mye med Therese (Johaug) og kjører fullt høyderegime. Hun puster Therese i nakken og er helt der oppe i distanse, og så er hun blitt svakere i sprint, sa Torgeir Bjørn til NTB i et aldeles nydelig vintervær i Val di Fiemme fredag.

Mens Therese Johaug droppet årets tour, var Østberg og de øvrige Tour de Ski-utøverne var ute på en lett treningsøkt på kunstsnøen på den solfylte stadion i Lago di Tesero.

Det er en stadion som de fleste langrennsinteresserte kjenner til. Det en brukt i alle 13 utgavene av Tour de Ski, og den var stedet for verdensmesterskapet i 1991, 2003 og 2013.

Favoritt

NRKs ekspertkommentator er en av dem som kjenner langrennssporten aller best. Han nøler ikke med å utrope Østberg til den store Tour-favoritten med to etapper igjen.

Først venter det en 10 kilometer klassisk fellesstart lørdag. Deretter er det avslutning opp slalåmbakken Alpe Cermis søndag.

Bjørn mener at lørdagens etappe er nøkkeletappen.

– Ingvild sto imot Natalja Neprjajeva i Oberstdorf torsdag, og det gjør at hun er den store favoritten til å vinne dette. Ingvild er ikke blant de råeste på den siste etappen opp bakken, men trolig er hun bedre enn Neprjajeva. Og så er det for stor avstand ned til resten. Ingvild bør klare det denne gangen, mente Bjørn.

Han ser på lørdagen som den største utfordringen.

– Utfordringen for henne er nesten lørdagens renn. Der rotet hun bort nesten ett minutt mot Heidi Weng sist år. Morgendagen er nøkkeletappen for henne. Hun må ikke få noe trøbbel med ski og holde hodet kaldt. Hun må være med teten inn. Da har hun lagt grunnlaget for å vinne.

Forskutterer ikke

Østberg selv er innbitt innstilt på at hun ikke skal ta noe som helst på forskudd.

– Jeg gjør alltid mitt beste, og uansett hvordan det går så håper jeg at jeg ikke driter meg ut. Jeg synes at jeg har gjort veldig mye bra så langt, og jeg får ta med meg det.

– Hva er den største utfordringen som gjenstår. Er det å få gode ski lørdag?

– Det er som alle andre renn. Jeg tenker ikke mer på det enn ellers. Det er den oppe på skiene som også skal gjøre mye riktig. Jeg skal være mentalt forberedt og ha dagen selv. Og så må selvsagt utstyret også være konkurransedyktig.

Østberg har vært forsiktig med å snakke om egne seierssjanser under hele touren, og fredagen var intet unntak i så måte.

– Den siste dagen venter jeg med til etter morgendagen. Jeg tar det skirennet først, og så er det veldig mye som kan skje både lørdag og søndag. Jeg har ikke tenkt veldig på målgangen oppe ved slalåmbakken ennå. Det får jeg vente litt med.

– Blir det en ekstra slitasje og måtte svare på favorittspørsmål?

– Egentlig ikke. Det går greit. Det er hyggelig å høre at jeg er det, men jeg er ingen soleklar favoritt i egne øyne.

