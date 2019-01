Lukaku og Sánchez får Solskjær-mulighet

NTB Sport

Solskjær gir Romelu Lukaku og Alexis Sánchez sjansen fra start. Nordmannen har fire strake seirer i serien i sin vikarjobb hos United. Det er usikkert om Paul Pogba kan spille lørdag. Han pådro seg en lett skade i kampen mot Newcastle onsdag

United har de siste ukene slått fire ganske enkle motstandere i Premier League med sammenlagt målscore 14-3.

– Når du er i en klubb som dette, forventes det at du vinner kamper. Jeg ser for meg at vi kan vinne alle kamper, sa Solskjær på en pressekonferanse fredag.

Reading ligger på nest siste plass i mesterskapsserien (andre nivå i England).

– Det er tidlig i prosessen. Klubben var åpen og ærlig omkring prosessen rundt en ny manager da jeg kom inn. Jo lenger man er her, jo mer liker man det. Jeg blir ikke distrahert og fokuserer bare på jobben min, svarte Solskjær da spørsmålet om en permanent jobb kom opp igjen.

– Klubben har sikkert en plan (for overgangsvinduet), sa Solskjær om mulige kjøp av spillere i januar.

Reiser

United-troppen reiser til Dubai etter Reading-kampen. Der skal det jobbes med lagbygging og mye fysisk trening. Det blir en oppkjøring til bortekampen mot Tottenham 13. januar. Det er Solskjærs første virkelige test i jobben.

Dette er de andre cupkampen lørdag: Bournemouth – Brighton, Burnley – Barnsley, Manchester U. – Reading, Sheffield W. – Luton, Shrewsbury – Stoke, West Bromwich – Wigan, West Ham – Birmingham, Accrington Stanley – Ipswich, Aston Villa – Swansea, Bolton – Walsall, Brentford – Oxford, Chelsea – Nottingham Forest, Derby – Southampton, Everton – Lincoln, Fleetwood – AFC Wimbledon, Gillingham – Cardiff, Middlesbrough – Peterborough, Blackpool – Arsenal, Bristol C. – Huddersfield, Crystal Palace – Grimsby, Newcastle – Blackburn, Norwich – Portsmouth.

