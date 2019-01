Llorente-hattrick da Tottenham satte rekord

NTB Sport

Seieren er klubbens største på bortebane noensinne. Tottenham ble stiftet i 1882.

Hjemmelaget holdt nullen i nesten en omgang, men et balltap av en uforklarlig nonchalant James Norwood i det 40. minutt ble nådeløst straffet. Han dempet et klareringsspark 25 meter fra eget mål, men somlet med å få ballen unna. Han ble overrumplet av Serge Aurier, som deretter skjøt inn 1-0 med et lekkert utsidespark i krysset.

– Det tok oss en stund. Vi visste det ikke ville bli lett, og at det handlet om innstilling og mentalitet, sa Alli.

– Noen gang er et drømmetreff det som skal til.

Vakkert gjort

Etter pause spilte Son Heung-min hovedrollen da gjestene punkterte kampen med tre nye mål fra det 48. til det 57. minutt, først med to lekre assist og så med et imponerende solomål.

Først flikket Aurier til sørkoreaneren, som stormet til dødlinja og slo skrått ut til Llorente, som kunne bredside ballen i tomt mål.

Sju minutter senere fikk Son et langt framspill, imponerte med nedtak og vending i samme bevegelse og slapp ballen til Aurier, som scoret sitt annet mål mellom beina på en hjemmespiller på streken.

I det 57. minutt førte Son ballen i høyt tempo nesten fra midtstreken, suste forbi ryggende forsvarere og gjorde 4-0. Da var alt avgjort, og banens beste ble byttet ut noen minutter senere.

Ga seg ikke

Selv uten Son fortsatte Tottenham å score. Llorente scoret sitt annet og tredje mål med ett minutts mellomrom i det 71. og 72. minutt, først framspilt av Oliver Skipp og så med en flikk på et innlegg fra Lucas Moura.

Harry Kane startet på benken, og i hans fravær var Dele Alli kaptein for dagen. Kane kom inn kvarteret før slutt og fastsatte selv resultatet med en vipp over keeper etter en stikkball fra Alli da Tottenham ble første lag som tok seg til 4. runde i FA-cupen.

– I annen omgang viste vi kvaliteten vår. Det var det som skulle til for å bryte dem ned. De ønsket seg omkamp, men vi ville gjøre oss ferdig i dag, og vi gjorde det med en topp prestasjon, sa Alli.

Resten av 3.-rundekampene spilles lørdag, søndag og mandag.

(©NTB)