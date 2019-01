Karlovic eldste ATP-finalist på 42 år

NTB Sport

Rosewall var 43 år gammel da han spilte sin siste finale i Hongkong for 43 år siden. Da var ikke Karlovic født ennå.

Karlovic slo belgiske Steve Darcis 7-6 (7-3), 4-6, 6-3 i semifinalen i Pune. I finalen møter han toppseedede Kevin Anderson fra Sør-Afrika, som slo tittelforsvarer Gilles Simon i strake sett.

– Jeg vet at jeg er gammel, men jeg er glad for at jeg fortsatt henger med etter mange år med opp- og nedturer og mange skader. Jeg beholder roen uansett hva som skjer, og det har hjulpet meg i karrieren min, sa den 211 centimeter høye kroaten.

Han var allerede den eldste semifinalist på ATP-touren siden Jimmy Connors i 1993. Karlovic har tatt seg til sju av sine 19 ATP-finaler etter at han fylte 35.

Djokovic tapte

I Qatar Open tapte verdensener Novak Djokovic overraskende semifinalen mot Roberto Bautista-Agut. Han måtte se seg slått 6-3, 6-7 (6-8), 6-4 av den spanske 30-åringen som er 23 plasser bak ham på rankingen.

– Hva som skjedde? Jeg tapte kampen, ganske enkelt, sa en frustrert Djokovic.

– Jeg kommer til å huske denne kampen resten av livet, sa Bautista-Agut.

I finalen møter han Tomas Berdych, som slo Marco Cecchinato i strake sett.

Jo-Wilfried Tsonga, som er tilbake etter sju måneders pause som følge av en kneoperasjon, spilte seg til semifinale i Brisbane med 6-4, 7-6 (7-2) over australske Alex de Minaur. Franskmannen møter russiske Danil Medvedev i semifinalen lørdag.

Perfekt tennis

I kvinneklassen spilte Karolína Plísková seg til semifinale mot Donna Vekic med seier i tre sett over Ajla Tomljanovic. Vekic utklasset Aleksandra Sasnovitsj 6-2, 6-0 etter det hun selv kalte «perfekt tennis».

Tidligere verdensener Maria Sjarapova måtte trekke seg fra kvartfinalen i Shenzhen Open i Kina på grunn av skade. Aryna Sabalenka ledet klart da russeren ga seg. Hun møter hjemmefavoritten Wang Yafan i semifinalen lørdag.

I WTA-turneringen i Auckland vant den canadiske tenåringen Bianca Andreescu over mer enn dobbelt så gamle Venus Williams i tre sett. Hu møter Hsieh Su-wei i semifinalen, mens tittelforsvarer Julia Görges møter Viktoria Kuzmova.

