Hoppuka: Stjernen på tredjeplass i Innsbruck etter 1. omgang

NTB Sport

Sammenlagtlederen Kobayashi slo til med 136,5 meter og 58,5 stilpoeng. Med 137,0 poeng leder han med 10,2 poeng foran østerrikeren Stefan Kraft.

Kraft var et østerriksk lyspunkt med sine 129,5 meter med 57,5 stilpoeng fikk 126,8 poeng. Stjernen hang med sammenlagt på fjerdeplass etter to renn. I sitt første hopp slo han til med 131 meter under greie forhold. Med 3 x 18,5 i stil fikk han 123,5 poeng.

– Det synes det føltes fint ut og godt å fly igjen. Jeg er fornøyd, sa Stjernen.

Robert Johansson leverte 129 meter og med 3 x 18,5 i stil fikk han 119,0 poeng og 8.-plass etter ett svev.

– Jeg har kommet bra i gang her i bakken. Hoppingen begynner å komme opp på et akseptabelt nivå, og det er godt å få det ut i et renn, sa Johansson til NRK.

Daniel-André Tande ble slått ut i den helnorske duellen mot Anders Fannemel. Fannemel landet på 124,5 meter og 107,6 poeng. Tande fikk bare 115,5 meter og 90,6 poeng. Dermed ble den siste norske vinneren i bakken fra to års siden slått ut etter bare ett hopp denne gangen. Fannemel er nummer 21 etter ett hopp.

Johann André Forfang hadde funnet seg selv i kvalifiseringen med gamle sko. Men i 1. omgang fikk han bare 119,5 meter til 97,6 poeng. Det holdt til å vinne duellen, men bare 30.-plass.

Halvor Egner Granerud beste norske nyttårshopprennet skulle møtte japanske Daiki Ito, men dukket aldri opp på toppen. Han var diskvalifisert på grunn av ureglementert hoppdress.

Man hadde litt problemer med farten i tilløpet, og i prøveomgangen var det så god trekk inn i bakken slik at han hoppet fra port 0. Foran 1. omgang gikk man opp til port 1.

(©NTB)