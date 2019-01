Heintz solgt til Kasimpasa

NTB Sport

Det er Østfold-klubben som fredag opplyser at de har kommet til enighet med den tyrkiske toppklubben om en overgang for midtbanespilleren.

– Heintz er på mange måter et produkt av spillerutviklingsarbeidet i Sarpsborg 08. Etter at han kom fra Sprint-Jeløy har han tatt steg på steg. I høst fikk han gjennombruddet i Europa League og var tellende for oss i flere kamper. Når vi nå fikk et bud vi mente var riktig for både spiller og klubb, kan vi ikke annet enn å ønske Tobias lykke til videre. Dette er helt etter strategien vår, sier klubbens sportssjef Thomas Berntsen.

Heintz har skrevet en 3,5-årsavtale med Kasimpasa, som jakter topplassering i Süper Lig. Kasimpasa er nummer fire på tabellen, à poeng med Trabzonspor på 2. plass, men seks poeng bak Basaksehir på tabelltopp.

– Tobias har vært tydelig på at dette er en mulighet han ikke ville la gå fra seg. Det har vært lange forhandlinger, men slik må det også være. Vi skal ha riktig pris for spillerne våre og det har vi fått nå, sier Berntsen, som også legger til at klubben har sikret seg en videresalgsprosent, sier Berntsen.

20-åringen føyer seg med det inn i en etter hvert ganske så lang liste av spillere som har blitt solgt fra Sarpsborg 08.

– De siste sesongene har vi solgt Anders Trondsen til Rosenborg, Sigurd Rosted direkte til Gent. Anders Kristiansen har blitt klar for en belgisk satsingsklubb i Saint Gilloise og vi satte klubbrekord med Krépin Diatta til Club Brugge. At Tobias Heintz nå selges til en tyrkisk toppklubb beviser egentlig bare hvilken situasjon vi har jobbet oss til. Jeg er sikker på at dette gjør oss mer attraktive for unge, talentfulle spillere rundt om i landet, avslutter sportssjefen.

Ifølge VG får eliteserieklubben mellom 10 og 15 millioner for spilleren.

