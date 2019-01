Williams viser form før Australian Open

NTB Sport

37-åringen viser at hun er i rute før storturneringen Australian Open i Melbourne, som starter 14. januar. Hun brukte 78 minutter på å slå briten. I tillegg til Boulter har Williams slått Maria Sakkari og Belinda Bencic. Det holdt likevel ikke til avansement i turneringen, som spilles som et uoffisielt lag-VM i både single og mixed double.

Med makker Frances Tafoe ble det nemlig tre tap på like mange forsøk, og Tafoe klarte heller ikke å vinne i noen av sine singlekamper.

– Det var definitivt godt å få spilt tre singlekamper her, samt mixed double, sier Williams.

Australian Open er første Grand Slam-turnering siden 37-åringens bitre finaletap for Naomi Osaka i US Open i september. Der fikk Williams mye oppmerksomhet for å ha knust racketen og skjelt ut dommeren.

I Melbourne jakter stjernen sin 24. Grand Slam-tittel. Williams har vunnet Australian Open sju ganger tidligere, senest i 2017. 37-åringen er for øyeblikket rangert som verdens 16. beste spiller.

