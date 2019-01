Rosenborg i forhandlinger om Horneland

NTB Sport

Det bekrefter styreleder Leiv Helge Kaldheim i FK Haugesund overfor Haugesunds Avis. Han sier også at både Horneland og Emberland ønsker seg til den norske dobbeltmesteren fra 2018.

– Vi er i forhandlinger om Eirik Horneland og Karl Oskar Emberland. Vi hadde et telefonmøte med Rosenborg-ledelsen torsdag morgen. Det jeg kan si er at partene står langt fra hverandre i forståelsen av verdien til Eirik Horneland, sier Kaldheim til avisen.

Horneland og Emberland forlenget sine kontrakter med Haugesund i november, og de kan slik sett bli kostbare for RBK.

– Vi har fått klar tilbakemelding fra Rosenborg om at de ønsker å hente trenerne våre, og at trenerne ønsker det selv. Da er det vanskelig å gjøre noe annet enn å gå i forhandlinger, fortsetter styrelederen.

Han er kritisk til måten RBK har gått fram på.

– De opptrer på en måte som gjør at det er krevende for oss, med tanke på at trenerne våre er under kontrakt. Prosessen har vært uryddig slik vi opplever det. Den blir drevet fram fra Rosenborg sin side, til tross for gjentatte tilbakemeldinger fra oss om at vi ikke har ønsket å miste trenerne våre, sier Kaldheim.

Rosenborg skulle i utgangspunktet ha en ny trener på plass før jul. Klubben sparket Kåre Ingebrigtsen omtrent midtveis i forrige sesong. Akademisjef Rini Coolen ble utnevnt til midlertidig trener, men fikk ikke beholde jobben etter å ha ledet RBK til serie- og cupgull.

