Pedersen diskvalifisert i Innsbruck, Forfang hoppet lengst av alle

NTB Sport

Pedersen hoppet 109 meter, et svev som trolig ville ha gitt ham plass i fredagens konkurranse.

Det hjalp uansett ikke når dressen ikke tilfredsstilte kravene.

– Jeg fikk beskjed om at dressen var for stor. Jeg trodde jeg hadde kontroll på det, men slikt skjer, sa Pedersen til NTB.

– Det er klart det er surt. Jeg er her for å hoppe på ski, og nå får jeg ikke hoppe, la han til.

Kobayashi best, Forfang lengst

Seks nordmenn er uansett klare for hoppukas tredje renn. Best av de norske hopperne i kvalifiseringen var Johann André Forfang med dagens lengste svev. Han hoppet 127,5 meter, fikk 123,5 poeng og var med det tredje best av samtlige.

Hoppukeleder Ryoyu Kobayashi fikk beste resultat med 126,2 poeng, mens toer Roman Koudelka fikk 123,7 poeng.

Andreas Stjernen, som kjemper om en plass på seierspallen i hoppuka sammenlagt, var tiende best i kvalifiseringen med 122 meter og 115,5 poeng.

Daniel André Tande hoppet 123 meter og ble nummer 16, mens Robert Johansson (116,5 meter) ble nummer 21, Halvor Egner Granerud (118) nummer 28 og Anders Fannemel (115) nummer 35.

Fannemel mot Tande

Resultatene i kvalifiseringen legger grunnlag for fredagens dueller i første omgang i Bergiesel-bakken i Innsbruck.

Granerud skal først ut av de norske hopperne i duell med den japanske veteranen Daiki Ito, før Johansson skal møte tyskeren Constantin Schmid.

Deretter venter en helnorsk duell mellom Fannemel og Tande. Stjernen hopper mot tsjekkiske Cestmír Kozísek, mens Forfang møter Andreas Schuler i tredje siste duell.

