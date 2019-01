Nå starter Bendtner soning med fotlenke

NTB Sport

30-åringen skal sone 50 dager med fotlenke i sin egen leilighet i København, noe som betyr at han ikke er tilgjengelig på treningsfeltet med de andre RBK-spillerne før 22. februar.

Dermed går Bendtner glipp av de første treningene med Rosenborg i 2019, men klubbens daglige leder, Tove Moe Dyrhaug, opplyser til Adresseavisen at det er lagt opp et treningsprogram for deres danske spiss.

– Det er laget et konkret treningsprogram for ham i soningsperioden, som er utarbeidet av klubben og Nicklas sammen. Han kommer til å trene alene, og vil bli fulgt opp av vårt sportslige apparat. Han vil få anledning til å trene hver dag, sier Moe Dyrhaug.

Dobbelt kjevebrudd

Den 2. november ble den danske fotballspilleren dømt til 50 dagers ubetinget fengsel for vold mot en taxisjåfør i København.

Episoden skjedde i København under landslagspausen 9. september. Taxisjåføren pådro seg et dobbelt kjevebrudd. Kort før episoden hadde Bendtner og hans kjæreste Philine Roepstorff forlatt taxien uten å betale etter at sjåføren misforsto hvordan han skulle kjøre til Bendtners bosted.

Sjåføren kom etter paret for å kreve betaling og gikk ut av bilen. Han kastet en brusboks mot paret uten å treffe dem.

– Jeg følte meg truet og visste ikke hva som kunne skjedd med meg og min kjæreste etter at det ble kastet ting mot oss, forklarte Bendtner i retten.

Han ble ikke trodd og ble funnet skyldig i voldsbruk.

