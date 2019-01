Lundqvist etter 2-7-tap: – Min verste kamp

NTB Sport

Den svenske stjernemålvakten ble tatt av isen på stillingen 2-6 tidlig i tredje periode. Da hadde han sluppet inn seks mål på 18 skudd.

– Det var nok min verste kamp. Som lag synes jeg vi spilte helt OK, det var bare målvaktsspillet som ikke holdt tilstrekkelig klasse. I tredje periode var jeg bare forferdelig, sa Lundqvist til Aftonbladet.

Trener David Quinn mente imidlertid at ansvaret for stortapet ligger hos ham.

– Han (Lundqvist) burde ikke ha stått i kveld. Det var en stor tabbe av meg. Jeg har betydelig større skyld i dette enn han har. «Hank» hadde to veldig intense kvelder i Nashville og St. Louis der han måtte gjøre mange store redninger for å vinne de kampene for oss, sa treneren.

I forrige kamp mot St. Louis reddet Lundqvist 39 av 40 skudd i Rangers' 2-1-seier.

Sju strake for Penguins

Mats Zuccarello fikk 16 minutter og 28 sekunder på isen mot Penguins, men noterte seg ikke i poengprotokollen for vertene.

Rangers var ikke i nærheten av å stanse Penguins' seiersrekke. Gjestene stormet til femmålsseier og tok dermed sin sjuende seier på rad.

Pittsburgh-laget har generelt en imponerende statistikk den siste måneden: 11 seirer og tre tap siden 4. desember, hvorav det ene tapet kom i forlengning.

Målene rant inn

Første periode endte målløs, men Penguins tok ledelsen seks minutter ut i den andre da Zach Aston-Reese scoret på assist fra Matt Cullen. Under fem minutter senere la de på til 2-0. Denne gangen var det Jake Guentzel som sendte pucken i mål, med hjelp fra Sidney Crosby og Marcus Pettersson. Så var det Kris Letangs tur, og på egen hånd sørget han for 3-0-ledelse til bortelaget etter drøyt 12 minutter spilt av perioden.

Rangers svarte i løpet av et halvt minutt, og Ryan Strome reduserte til 3-1. Det hjalp likevel ikke mye mot et Pittsburgh-lag som hadde svært god uttelling på skuddene sine. I 16. minutt scoret Dominik Simon 4-1-målet, og det ble stillingen til pause.

Stø målvakt

Tredje periode var så vidt ett minutt gammel da Jevgenij Malkin var sist på pucken før 5-1-målet var et faktum. Fredrik Claesson bommet på et skudd for Rangers rett etterpå, men Pavel Butsjnevitsj snappet opp returen og satte pucken i nettmaskene bak Penguins-målvakt Matt Murray. Murray spilte hele kampen for Penguins, en nøkkelspiller for lagets seiere, der han nærmest har murt igjen buret og blokkerer så godt som alt av skudd på mål.

Tanner Pearson la på til 6-2 for gjestene før fem minutter av siste periode var spilt. Det ble en liten pause i målkalaset før Sidney Crosby uten hjelp scoret Pittsburghs sjuende mål for kvelden, seks minutter før slutt.

