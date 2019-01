Klæbo åpen for å fullføre touren etter ny seier

NTB Sport

Nordmannen viste seg sterk og taktisk god i en spennende duell med «den russiske bjørnen» på torsdagens jaktstart i fristil. Han beholdt dermed sammenlagtledelsen i touren før de to avsluttende etappene i Val di Fiemme.

Russiske Aleksandr Bolsjunov tok tredjeplassen, men fikk det tungt og er 1.18 minutt bak tetduoen i sammendraget.

For Klæbo ble det også en meget tøff dag i Oberstdorf, selv om han vant til slutt.

– Det var brutalt, skikkelig tungt. Jeg skjønte at Ustjugov kom fort, og det var bare å legge seg i ryggen hans, sa Klæbo til NRK.

Duell

Han gikk ut først på jaktstarten, 15 sekund før Ustjugov, men slapp russeren tidlig innpå seg. Ustjugov tok et stort byks opp en motbakke og lå i ryggen på nordmannen allerede før to kilometer var gått.

– Da tenkte jeg at hvis det skal gå så fort i 15 kilometer, kommer jeg til å slippe med én gang. Men heldigvis roet det ned litt, sa Klæbo.

Bak dem lå Aleksandr Bolsjunov i ensom majestet. Han ble straffet skikkelig for sin svake klassisketappe onsdag ved at han måtte gå alene som tredjemann på jaktstarten, og etter hvert begynte han også å tape tid til duoen i front.

Simen Hegstad Krüger og Sindre Bjørnestad Skar dannet en duo bak Bolsjunov igjen, mens en gruppe på fem løpere, blant dem Didrik Tønseth og Finn Hågen Krogh, lå i neste gruppe.

Tett

Etter 10 kilometer var det fortsatt bare tideler som skilte Ustjugov og Klæbo, mens Bolsjunov var 53,5 sekunder bak tetduoen. Ytterligere 46 sekunder bak lå Skar og Krüger.

Det lå an til at Ustjugov ville forsøke et rykk mot den spurtsterke Klæbo for å unngå duell mot ham på oppløpet. Men nordmannen klarte å henge på russeren, gikk taktisk lurt på slutten og parkerte ham på oppløpet.

– Jeg tenkte at det kunne være lurt å ligge først hvis du klarte å kjøre gode svinger ned mot mål. Vi var begge utrolig stive i den siste bakken. På den nest siste runden hørte jeg ham gå og brøle for seg selv, og jeg tror han var rimelig sur på meg for at jeg ikke var med og dro, men jeg hadde ikke sjanse, sa Klæbo.

Fullfører?

Han vil fortsatt ikke svare endelig på om han fullfører årets Tour, selv om han sa at det kan bli tøft å komme seg opp den avsluttende monsterbakken.

– Du skal ikke se bort fra at jeg stiller til start om to dager også, sa trønderen.

Duoen Skar og Krüger ble henholdsvis nummer fire og fem i torsdagens løp. Finn Hågen Krogh tok 8.-plassen, Sjur Røthe 11.-plassen, Martin Johnsrud Sundby 12.-plassen og Didrik Tønseth 13.-plassen. Hans Christer Holund ble nummer 17.

