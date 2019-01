Storavis: Solskjær tar med seg Manchester United til Dubai

NTB Sport

Den britiske storavisen melder at Manchester United flyr til Dubai etter lørdagens FA-cupmøte med Reading. Dermed får Solskjær og hans spillere en varm oppladning til kampen mot Tottenham i London 13. januar.

Daily Mail skriver videre at klubben har lagt opp til en fire dagers treningsleir. Manchester United har også tidligere valgt å reise til Dubai for å få et avbrekk fra den engelske vinteren.

Ikke alle er like fornøyde med Manchester Uniteds utvalgte reisemål. Dubai er den største byen i De forente arabiske emiratene, og landet har ved en rekke anledninger fått kritikk for manglende menneskerettigheter.

– Amnesty oppfordrer aldri til boikott av et land. Når det er sagt, mener vi også at det følger et ansvar med å samhandle, samarbeide og operere i en stat med store menneskerettighetsproblemer. Det at Manchester United og klubber som den legger treningsleirer til Dubai, gir emiratet viktig og positiv PR. Dette bør klubben ha et bevisst forhold til dersom de velger å legge treningsleir dit, sier generalsekretær John Peder Egenæs i Amnesty Norge til TV 2.

Det er ikke første gang det møtes med skepsis at en fotballklubb reiser til emiratene. I 2017 gjorde Rosenborg helomvending og la sine planer om treningsleir i Dubai på is etter sterke reaksjoner fra supporterne.

