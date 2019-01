Norske VM-håp på vei tilbake, Tønnesen ute

NTB Sport

Håndballgutta har samlet seg i Holmenkollen i Oslo og hadde onsdag pressemøte. Det skjedde en uke før troppen reiser til VM. Norges pulje avgjøres i Herning. Det samme gjør hovedrunden dit de norske gutta etter all sannsynlighet kommer.

O'Sullivan (operert i desember) og Johannessen (brudd i hånden) får begge uansett en upassende oppladning til mesterskapet.

Tror på VM-spill

– Jeg tror jeg rekker det. Det var et rent brudd, og jeg satser på at det har grodd riktig, sier Johannessen til NTB.

Han pådro seg et brudd i et lite bein i kasthånden for noen uker siden. Han går med en skinne på hånden og skal trolig til røntgen 9. januar.

Han var på vei til en sjekk på sykehus sammen med landslagslege Thomas Torgalsen da NTB traff ham i parkeringshuset på hotellet.

– Jeg var med på litt forsvarsspill tirsdag. Så jeg håper absolutt å rekke det (VM), sier O’Sullivan til NTB.

Han skryter mye av oppfølgingen fra medisinsk hold og Olympiatoppen de siste ukene.

Test

Tønnesen var onsdag isolert på grunn av lett omgangssyke. Det er lite trolig at han spiller kamp torsdag.

Håndballgutta spiller en turnering på hjemmebane denne uka. Den starter for Norges del mot Island i Oslo Spektrum torsdag. Så følger Nederland (lørdag) og Brasil (søndag). Begge kampene spilles i Nordstrand Arena

Norge starter VM 11. januar mot Tunisia. Saudi-Arabia, Østerrike, Chile og Danmark er også med i gruppen.

(©NTB)