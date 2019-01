Klæbo gir ingen garanti om Tour-avslutning

NTB Sport

– Nå er vi halvveis, og de tre siste dagene er kanskje de mest brutale. Det er ingen tvil om at det kommer til å bli tøft.

Klæbo tar dag for dag, og han kommer til å ha nye samtaler med sprintlandslagstrener Arild Monsen og morfar Kåre Høsflot.

– Det som er viktig for meg er VM. Det er det jeg har hatt som hovedmål, og da må man være smart og kynisk på den biten. Mest sannsynlig så er jeg med torsdag. Jeg, Arild og morfar har diskutert mye, og jeg tror nok at de har kontroll, sa Klæbo om sjansen for at han fortsetter i touren eller ikke.

– Min plan har hele tiden vært å ta steg for steg. Vi la en grov konkurranseplan før sesongstart og har fulgt den ganske nøye. Jeg er ikke veldig bekymret for at den ikke er rett. Mitt mål er VM, gjentok Klæbo.

Oppstyr

Når norske skiløpere sier at de ikke vil gå skirenn, blir det alltid oppstyr. Det ble det denne gangen også. Klæbo ble nummer ni i onsdagens fellesstart i klassisk stil og topper sammenlagt med drøyt 15 sekunder ned til Sergej Ustjugov.

Emil Iversen vant, og det ble det siste han gjorde i årets Tour de Ski.

– Emil har sagt at han skal hjem for lenge siden, og jeg tror det er lurt at han gjør som planlagt. Han viser at han er i form og i godt slag. Det er absolutt en mann å regne med framover, og han har nok gått seg inn på det som er av lag. Han er sterk og holder fast på sin beslutning, og så får jeg holde fast på min.

– Mange mene det er dumt og synd for konseptet Tour de Ski at Emil Iversen drar hjem. Er du forberedt på kritikk om du står av?

– Ja, det er klart. Det er bra for konseptet om man er med helt opp, og det er en artig konkurranse, men man må tenke på totalen og ha litt i tankene hva som er lurest opp mot de målene man har satt seg. Det er det viktigste, sa Klæbo.

Kjipt

– Hva om de to beste norske skulle dra hjem fra Tour de Ski?

– Det er kjipt, men vi må tenke litt på oss selv oppe i det hele. Det blir en ny vurdering i kveld med tanke på morgendagen, og det ser nok ganske lyst ut. Hvis vi reiser til Val di Fiemme, så går jeg nok begge konkurransene.

– Frister det ikke å bli historisk? Du kan bli tidenes yngste vinner av Tour de Ski, spurte NRKs mann.

– Har du sett meg gå motbakker eller? Det er mye som kan skje, men om det faktisk skjer er noe helt annet. Han ser ikke lite pigg ut han russeren som er nummer to heller, konkluderte Klæbo.

