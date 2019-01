Familien: – Schumacher er i de beste hender

NTB Sport

Familien verner om privatlivet til den sjudoble verdensmesteren i formel-1 og har ikke ønsket å gi regelmessige oppdateringer på Schumachers helsetilstand etter at han i 2013 pådro seg omfattende hodeskader i en alvorlig skiulykke i de franske alpene.

Tyskeren lå flere måneder i koma, og han skal fortsatt være i en rehabiliteringsfase. Han er ikke blitt sett offentlig siden ulykken, og svært lite informasjon er kommet ut om hvordan det går med Schumacher.

Torsdag fyller motorsportlegenden 50 år, og familien har i den anledning skrevet et sjeldent innlegg til offentligheten på Facebook.

– Dere kan være sikre på at han er i de beste hender, og at vi gjør alt som er mulig for å hjelpe ham, skriver familien, som også ber om forståelse for at det ikke kommer hyppige oppdateringer.

– Vennligst ha forståelse for Michaels ønske om å holde et så sensitivt tema som helse, privat.

Familien skriver også at den ønsker å markere Schumachers 50-årsdag «ved å feire alle hans seirer, rekorder og hans jubileum» med en ny mobilapplikasjon som skal vise et virtuelt museum. Denne appen skal lanseres torsdag.

Michael Schumacher ble verdensmester i formel 1 sju ganger fra 1994 til 2004 og har med det flest VM-titler i sportens historie. Han la opp i 2012.

