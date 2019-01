Argentiner blir Zlatans sjef i Galaxy

NTB Sport

Den 45-årige argentineren har de siste sesongene ledet Boca Juniors i hjemlandet. Klubben ble seriemester både i 2017 og 2018, men gikk forrige måned på et surt finaletap i Copa Libertadores. Det skjedde mot erkerivalen River Plate.

Schelotto ser fram til å starte et nytt trenerliv i Los Angeles og MLS.

– Det er en ære for meg å bli hovedtrener for den mest dekorerte klubben i Major League Soccer. Dette er en enorm mulighet for meg, og jeg gleder meg til å komme i gang, sier han.

LA Galaxy har lagt bak seg en skuffende sesong. Til tross for Zlatan Ibrahimovics kruttsterke debutår, feilet klubben for annet år på rad med å ta seg til sluttspillet.

Den norske duoen Ola Kamara og Jørgen Skjelvik er begge under kontrakt med Galaxy.

