Weng falt og skadet tommelen

Det som så lovende ut, endte til slutt i full fortvilelse for Weng. Hun var på gråten da hun snakket med mediene i målområdet. Skadeomfanget er uklart.

– Usikker, jeg bare håper at legen har rett. Det gjør noe jævlig vondt, så det er typisk. Legen tror nå mest sannsynlig at jeg er hoven og har smerter, men at det kan gå ned. Hvis det ikke gjør det, får jeg ta en røntgen, så får vi se, sa hun.

27-åringen vant Tour de Ski de to foregående årene, men har i vinter hatt en trøblete sesong. Søndag fikk hun en skikkelig opptur med 5.-plassen på 10-kilometeren i Toblach, men på årets første dag kom et nytt tilbakeslag.

– Jeg får håpe bare at den ikke er brekt, sa Weng om den vonde tommelen.

Hun tror hun er på startstreken også i onsdagens 10 kilometer.

– Jeg kommer til å stille selv om den er brekt, ikke tenk på det.

