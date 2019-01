Tottenham slo kraftig tilbake med lekestue i Cardiff

NTB Sport

Harry Kane, Christian Eriksen og Son Heung-min sikret med hver sin scoring tre viktige Tottenham-poeng i medaljekampen i Premier League. Det smakte svært godt for Mauricio Pochettinos menn etter det tafatte 1-3-tapet hjemme mot Wolverhampton lørdag.

Seieren gjør at London-laget klatrer opp på 2.-plass. Der blir det liggende over helgen hvis Manchester City skulle tape tirsdagens storoppgjør mot serieleder Liverpool.

Cardiff brukte kun to minutter på å vise hvorfor blåtrøyene ligger i bunnen. Etter litt klabb og babb endte Sean Morrison opp med å pirke ballen i kneet på Kane. Ballen endte i mål, og Kane kunne juble for sin 14. scoring for sesongen. Spissen har nå scoret mot samtlige Premier League-lag han har møtt i karrieren.

Tidlig punktering

Ti minutter senere slurvet vertene igjen i forsvar. Harry Arter klarte ikke å stanse en pasning fra Son som endte hos Eriksen. Dansken vartet opp med et par dragninger foran passive motspillere og plasserte til slutt ballen utakbart for Cardiff-keeper Neil Etheridge nede i hjørnet.

Snaue kvarteret senere var rollene snudd da Eriksen serverte Son. Sørkoreaneren fastsatte sluttresultatet til 3-0 med en god avslutning fra kloss hold etter snaue 26 minutter.

Det ble noe mer fart i vertene etter at Junior Hoilett ble byttet inn i pausen. Canadieren hadde en god mulighet kort tid etter innhoppet, men Hugo Lloris var med på notene. Den franske sisteskansen var også våken da Aron Gunnarsson holdt på å score med ryggen fra kort hold på et hjørnespark.

Nedrykkstruet

Likevel var Tottenham nærmere 4-0 enn Cardiff var redusering. En elendig pasning fra Sol Bamba gjorde at gjestene kom fire mot én. Heldigvis for hjemmelaget avverget Etheridge nytt baklengs på eget gress.

Cardiff innehar 16.-plassen etter oppgjøret, men kan falle under nedrykksstreken dersom Southampton og Burnley slår henholdsvis Chelsea og Huddersfield onsdag kveld.

Waliserne gjester Gillingham i FA-cupen lørdag, mens Tottenham skal spille borte mot Tranmere kvelden før.

(©NTB)