Kristoffersen lei maset om Hirscher-duell

Verken Kristoffersen eller hans østerrikske erkerival, verdenscupleder Marcel Hirscher, fikk full klaff i tirsdagens parallellslalåmrenn i Holmenkollen.

I år som i fjor ble nordmannen slått ut i første runde, mens Hirscher denne gangen måtte se seg slått i kvartfinalen.

Tenker på seg selv

I fjor ga Kristoffersen uttrykk for at han ikke er begeistret for at parallellslalåmrennene skulle telle i verdenscupen i slalåm, men han ber nå om å bli trodd på at han ikke lenger tenker så mye på akkurat det.

– Det er ikke det at jeg irriterer meg. Jeg er blitt litt eldre nå, så jeg har sluttet med det. Det er egentlig ikke så farlig, sier Kristoffersen til NTB etter tirsdagens renn – og fortsetter:

– Jeg er litt lei den samtalen om sammenlagtcup og Hirscher-duell og alt sånt. Nå skal jeg bare kjøre renn, kjøre på ski og kjøre så fort jeg kan, og så får vi se hvordan det går, sier 24-åringen.

At Hirscher røk ut i runden etter Kristoffersen, hevder nordmannen at ikke spiller så stor rolle.

– Jeg prøver å tenke på meg selv, sier Kristoffersen, som måtte se seg slått av svenske Mattias Hargin.

– Kjøringen er bedre enn hva den var i fjor. Jeg hektet armen i flagget midt i henget og da ryker det mye tid, dessverre. Jeg tar inn på Hargin før det, sa han etter å ha kommet 0,26 sekunder for sent i mål til å tukte svensken i kveldsrennet.

– Fantastisk å kjøre i Norge

Det var Marco Schwarz som gikk til topps i sin første konkurranse i Oslo. Østerrikeren slo briten Dave Ryding i finalen, mens Ramon Zenhäusern fra Sveits tok tredjeplassen. Sveitseren slo ut Sebastian Foss-Solevåg i første runde.

Foss-Solevåg lå litt bak etter første omgang, men i iveren etter å ta igjen forspranget ble det hekt i annen omgang.

– Jeg må risikere litt, og det ender med en hekt, dessverre. Det får jeg ikke gjort så mye med, sa Foss-Solevåg, som ikke la skjul på at det var gøy å kjøre med norsk snø under skiene.

– Å få et verdenscuprenn i Norge er helt fantastisk. Jeg håper det er kommet for å bli. Dette er et av de bedre kveldsrennene som er.

Gøy på hjemmebane

I kvinneklassen var Ragnhild Mowinckel eneste norske innslag, men også for henne ble konkurransen av det korte slaget. I Molde-jentas første verdenscuprenn på norsk snø var det den suverene verdenscuplederen Mikaela Shiffrin som sendte Mowinckel ut av rennet i første runde.

– Man hører at folk brøler, og man hører at folk heier på deg, og det er gøy. Og det er første gang på hjemmebane. Det er supert, sa Mowinckel.

– Føler du at det var litt dårlig gjort at du måtte møte Shiffrin allerede i første runde?

– Tja, jeg ville jo forhåpentligvis møte henne før eller siden uansett, men jeg skulle gjerne ha kjørt meg varm mot noen andre først. Men man får satt standarden med én gang, og da vet man hvor man står. Det er gøy uansett, synes jeg.

Shiffrin måtte til slutt nøye seg med andreplass etter å ha blitt slått av slovakiske Petra Vlhová i finalen.

