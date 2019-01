Klæbo gikk superprolog og plukket sekunder på russerduo

NTB Sport

Trønderen slo lagkamerat Emil Iversen med 1,71 sekund. Italias sprintstjerne Federico Pellegrino ble nummer tre. Han ble slått med 1,98.

Også Sindre Bjørnestad Skar, Simen Hegstad Krüger, Eirik Brandsdal og Finn Hågen Krogh tok seg trygt videre til kvartfinale. Det klarte derimot ikke Hans Christer Holund, Didrik Tønseth, Martin Johnsrud Sundby eller Sjur Røthe.

Det betyr igjen mange tapte sekunder for pallkandidatene Sundby og Røthe. Duoen røk også ut i Toblach-prologen sist lørdag.

Prologtider teller

Klæbo vant Tour de Skis åpningsetappe. Da parkerte han konkurrentene i Toblach-sprinten. I en markant tøffere løype satser han på å gjenta bedriften på sveitsisk snø. Før jul tok han sin første verdenscupseier for sesongen med sprinttriumfen i Davos.

I tourprologene handler det ikke bare om å ta seg inn blant de 30 beste. Kvalifiseringstidene teller i sammendraget, og Klæbo hentet dermed inn 7,4 sekunder på Tour de Ski-leder Aleksandr Bolsjunov i tirsdagens prolog. Russeren startet dagen 10,3 sekunder foran Klæbo etter to av sju etapper.

Byåsen-løperen tok også inn over fire sekunder på Sergej Ustjugov, som startet det nye året som toer i sammendraget.

Omdiskutert

Det siste døgnet har det vært mye snakk om utformingen av Val Müstair-sprinten. Mange har reagert på at det er lagt inn store kuler og et hopp i løypa. Enkelte har ment at det minner mer om skicross enn langrenn.

Klæbo hadde derimot ingen innvendinger mot arrangørens eksperiment.

– Jeg gleder meg. Det blir spennende å prøve, sa han til TV 2 før prologen.

