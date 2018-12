Serena Williams tilbake med seier, men USA tapte

NTB Sport

37-årige Williams spiller sin første turnering siden den kontroversielle oppførselen i finaletapet mot Naomi Osaka i US Open i september. Hun slet med å komme i gang i Perth og var synlig frustrert tidlig i kampen, før hun halte i land seieren med 7-6 (7-3), 6-2.

41.-rangerte Sakkari fikk et tidlig brudd da Williams famlet etter rett lengde og presisjon i grunnlinjeslagene, og hun servet for første sett, men greide ikke å omsette sjansen. Williams brøt tilbake og vant første sett i tiebreak. Det neste vant hun lett, og kampen var over etter en time og 44 minutter.

– Jeg gjorde mange feil, men jeg tenkte «det er OK, det er din første kamp og du kommer til å bli bedre», sa Williams.

Hun måtte få ankelen teipet i slutten av første sett, men sa at det ikke er en bekymring i oppkjøringen til Australian Open, der hun er bookmakernes favoritt.

Williams vant sin 23. og foreløpig siste Grand Slam-tittel i Australian Open i 2017, men kunne ikke delta i fjorårets turnering etter barnefødsel. Hun jager Margaret Courts rekord på 24 Grand Slam-titler, men tapte finalene i Wimbledon og US Open i fjor. I den siste kampen mistet hun besinnelsen, gråt og skjelte ut dommeren.

Hellas vant overraskende gruppekampen mot USA 2-1. 20-årige Stefanos Tsitsipas slo Frances Tiafoe og avgjorde sammen med Sakkari med seier i doublekampen mot Tiafoe og Williams.

Tirsdag spiller USA mot Sveits, og da står Williams og Roger Federer for første gang på hver sin side av nettet i en tenniskamp.

– Jeg har gledet meg til det. Det er veldig kult og en drøm som blir virkelig, sier hun om det.

(©NTB)