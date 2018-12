NFL: Revansj for Ravens-forsvaret, og tittelforsvareren snek seg til sluttspill

NTB Sport

Spenningen levde lenge da siste grunnserierunde i NFL ble avviklet lille nyttårsaften. Indianapolis Colts tok den siste sluttspillplassen med 33-17-seier over Tennessee Titans i direkte duell om den i grunnseriens aller siste kamp natt til mandag norsk tid.

Forrige sesongs superbowlvinner Eagles tok seg noen timer tidligere videre med 24-0-seier borte mot Washington Redskins, med god hjelp fra Chicago Bears som samtidig slo Minnesota Vikings og nektet rivalen sluttspillplass.

Nick Foles, som forrige sesong førte Eagles til superbowltriumf som reserve for den skadde quarterbackstjernen Carson Wentz, har også denne sesongen overtatt tømmene etter at Wentz ble skadd. Søndag rakk Foles å tangere NFL-rekorden på 25 strake fullførte pasninger før han fikk et slag mot ribbeina og måtte ut. Tredjevalget Nate Sudfield fullførte kampen.

Det er usikkert hvor alvorlig Foles-skaden er.

Revansj

Ravens mistet i fjor sluttspillplass da forsvaret lot Cincinnati Bengals score touchdown i sluttsekundene av siste kamp. Søndag var laget hardt presset av Cleveland Browns, men C.J. Mosley berget seieren da han dypt i egen sone fanget en pasning fra motspiller et drøyt minutt før slutt. Ravens vant 26-24 og ble avdelingsvinner foran Pittsburgh Steelers, som tross 16-13-seier over Bengals havnet utenfor sluttspillet.

Steelers-kampen var ferdig noen minutter før den i Baltimore, og for trolig første gang ropte publikum i Pittsburgh «Go Browns» i håp om at erkerivalen skulle hjelpe laget til sluttspill.

Kansas City Chiefs og New England Patriots sikret de to første plassene i AFC og dermed walkover i første sluttspillrunde. New Orleans Saints og Los Angeles Rams har det samme i NFC. Øvrige sluttspilldeltakere spiller innledende runde kommende helg.

Viktigheten av walkover og hjemmefordel er stor.

New Orleans Saints var blant lagene som hvilte stjernene søndag, men selv etter stortap hjemme mot Carolina Panthers endte laget med grunnseriens beste statistikk (13-3).

Arizona Cardinals tapte en jevn kamp i Seattle og ble dårligst (3-13). Dermed får laget velge først i vårens draft.

Mahomes i 50

Flere spillere rundet milepæler søndag. Curtis Mayfield kastet tre touchdownpasninger for Cleveland Browns og er første quarterback med 27 TD-pasninger i sin første sesong. Peyton Manning og Russell Wilson hadde den gamle med 26.

Patrick Mahomes kom opp i 50 TD-pasninger for sesongen da Chiefs slo Oakland Raiders 35-3. Bare Manning og Tom Brady har nådd det tallet før ham.

Trenerskiftene som pleier å følge avsluttet grunnserie var i gang før søndagens kamper var ferdige. Dirk Koetter fikk sparken i Tampa Bay Buccaneers rett etter det knepne hjemmetapet mot Atlanta Falcons. Bucs eies av Glazer-familien som også eier Manchester United, og laget havnet utenfor sluttspillet for 11. gang på rad.

Litt senere fikk Todd Bowles sparken i New York Jets.

(©NTB)