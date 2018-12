Mayweather vant jippokamp i Japan

NTB Sport

Mayweather hadde lagt opp etter 50 seirer på like mange proffkamper i boksing, men han lot seg lokke tilbake i ringen for å møte ubeseirede Nasukawa.

41-åringen slo ned sin 20-årige motstander etter ett minutt og tvang ham til å ta telling ytterligere to ganger i første runde av kampen som var stipulert til tre runder. Ett minutt før slutt i runden kastet japanerens trener inn håndkleet.

Kampen gikk etter bokseregler, men uten dommere. Den vil heller ikke telle på noen av deltakernes offisielle kampstatistikk.

Mayweather har på sosiale medier hintet om at han fikk 9 millioner dollar (78 millioner kroner) for kampen. Det ga ham i så fall 39 millioner kroner for hvert minutt han var i ringen.

– Dette handlet bare om underholdning. Vi hadde det moro, sa Mayweather etter kampen.

– Jeg er fortsatt pensjonist. Jeg lengter ikke etter bokseringen, men jeg gjorde dette for å underholde tilhengerne i Japan.

Fra start virket det som han ikke tok kampen alvorlig, og han rettet bare løse slag mot sin unge motstander. Så ble det plutselig alvor, og da var Nasukawa sjanseløs.

Det var i et Instagram-innlegg Mayweather antydet hvor mye han fikk for kampen.

– Hva om jeg sier at jeg får 9 millioner dollar for ni minutter med sparring i Tokyo. Ville ikke dere også sagt ja? Jeg kaller det ni minutters gjennomkjøring, skrev han.

I stedet nøyde han seg med to.

(©NTB)