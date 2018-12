Lakers ga LeBron seier på fødselsdagen

NTB Sport

Kentavious Caldwell-Pope førte an med 26 poeng i 121-114-seieren over Sacramento Kings i NBA, mens Brandon Ingram løftet spillet sitt og noterte 21 poeng, ni assist og sju returer.

Lakers tapte sine to første kamper etter at James pådro seg en lyskestrekk i seieren mot Golden State 1. juledag. Søndag satt han smilende på benken og så lagkameratene vise at de kan gjøre jobben også uten ham.

– Vi hevet oss særlig defensivt. Det var en veldig viktig kamp for oss, sa Josh Hart.

Karl-Anthony Towns herjet med 34 poeng, 18 returer, sju assist og seks blokkerte skudd da Minnesota Timberwolves slo Miami Heat 113-104. Eneste spiller som har scoret så høyt i de fire kategoriene i en NBA-kamp er legenden Kareem Abdul-Jabbar, som i 1975 greide 35 poeng, 19 returer, ni assist og åtte blokkerte skudd i en kamp for Los Angeles Lakers.

– Jeg ville bare hjelpe oss å vinne, og jeg er glad for å ha greid det, sa Towns, som også hadde tre ballerobringer.

Toronto Raptors hentet seg etter en svak start og slo Chicago Bulls 95-89 anført av Kawhi Leonard, som scoret 27 poeng. Raptors har flest seirer (27) i ligaen, men er toer bak Milwaukee Bucks, som har høyere seiersprosent, i Eastern Conference.

Evan Fourniers løpende hoppskudd i siste sekund ga Orlando Magic 109-107 over Detroit Pistons, mens stjerneskuddet Luka Doncic briljerte med 25 poeng da Dallas Mavericks slo Oklahoma City Thunder 105-103 i en annen jevn kamp.

