VIF scoret i siste sekund og snudde mot Oilers

NTB Sport

Med en utrolig snuoperasjon tok VIF innpå serielederen fra Stavanger, og hovedstadslaget feirer nyttår tre poeng bak rivalen etter 3-2-seier.

Oilers hadde elleve seirer på rad og så ut til å fortsette en gode trenden.

Etter en målløs første periode var det ingen ringere enn Jacob Lagacé som sendte bortelaget i føringen 17 sekunder ut i annen periode. Philip Lane doblet ledelsen seks minutter ut i tredje periode, men Stefan Espeland skapte spenning i slutten da han satte pucken i mål med et velplassert skudd fra blå linje.

Ellevill avslutning

Med 12 minutter igjen på klokka så hovedstadslaget sterkt ut, anført av en god Espeland. VIF stanget og stanget, men ett sekund før tiden var ute sendte Espeland en ny puck mot mål. Foran keeper sto Martin Røymark og styrte pucken inn i Stavanger-buret.

50 sekunder ut i forlengningen var både Stavangers Mario Lucia og VIF-keeper Steffen Søberg sikker på at kampen var avgjort da en puck skled mellom beina på sistnevnte. Den gikk derimot ikke over streken, og spillet fortsatte.

Vålerenga var nærmest avgjørelse i sluttminuttene, men kampen gikk til straffeslagkonkurranse.

Også der satte Lucia pucken mellom beina på Søberg, men den skled utenfor. Vålerengas Rasmus Ahlholm scoret på sitt forsøk, før lillebror Markus Søberg bommet i brødreduellen.

Espeland satte sin straffe, og da Oilers bommet på sin fjerde, var seieren et faktum.

Storseier i Lillehammer

I Sarpsborg gikk tabelltreer Storhamar opp i ledelsen, men Sparta utlignet før første pause. Hamar-laget hevet seg og scoret tre på rad, og to mål var ikke nok for Sparta, som gikk på et 3-4-tap på hjemmebane.

I søndagens andre kamper ble Stjernen nedsablet 6-0 av Lillehammer i OL-byen, mens Frisk Asker slo Manglerud Star 5-2. Victor Björkung og Kyle Bonis ble viktige bidragsytere og noterte seg for to mål hver for askerbøringene.

(©NTB)