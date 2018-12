Rangers brøt tapsrekka med borteseier

NTB Sport

Før New York Rangers gikk på isen på Bridgestone Arena for å møte hjemmelaget Nashville Predators lørdag kveld, hadde de ikke vunnet på 12 av de siste 14 kampene.

Da Mats Zuccarellos lag møtte opp i Nashville lørdag, klarte de endelig å bryte tapsrekka. Predators har på sin side tapt de siste seks kampene, inkludert lørdagens.

Jevngode

På Bridgestone Arena var det Rangers som serverte det første målet. Etter drøye to minutter i første periode kom Chris Kreider med en nettkjenning. Gleden varte ikke lenge for New York-laget, for seks minutter etterpå utlignet Predators' Nick Bonino.

Etter første pauseprat var det Rangers-spilleren Jesper Fast som kom med den første scoringen. Lagene var også i andre periode jevngode, for minuttet etterpå utligner Kevin Fiala for Predators. Halvveis i perioden kom Predators med nok et mål og sikret seg dermed ledelsen før siste periode. Også denne gang var det Nick Bonino som fikk nettsus.

Femteplass

I tredje periode ble det nok en utligning. Fire minutter ut i perioden skyter Rangers-spilleren Marc Staal pucken i mål til stillingen 3–3. Tre minutter senere scorer lagkameraten Jesper Fast nok en gang og sender bortelaget i ledelsen. Resten av perioden klarte Rangers å holde målet rent og kunne derfor dra hjem til New York med den første seieren på lenge i bagasjen.

Mats Zuccarello fikk 19 minutter og 24 sekunder på isen søndag.

Seieren i Nashville var utvilsomt etterlengtet for Rangers. Etter 37 spilte kamper ligger Rangers på en femteplass i sin NHL-divisjon, med 16 seire og 14 tap. I tillegg har de sju poeng fra kamper som har blitt avgjort på overtid, enten via forlengning eller straffeslag.

