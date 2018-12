City lekte seg tilbake på vinnersporet

NTB Sport

Seieren var en solid opptur for Manchester-klubben, som før kampen hadde to strake tap mot Leicester og Crystal Palace. Resultatet gjør at City tar tilbake 2.-plassen, sju poeng bak Liverpool og to foran Tottenham.

David Silva fikk æren av å sende gjestene i føringen før ti minutter var spilt. Bernardo spilte veggspill med Riyad Mahrez på høyrekanten før portugiseren fant Silva foran mål. Den fotrappe spanjolen fikk en grei jobb da han bredsidet inn ledelsen.

City spilte med stor risiko bak på banen, og snaue ti minutter før pause mistet Oleksandr Zinchenko ballen til Pierre-Emile Højbjerg på omtrent tretti meter. Dansken dro med seg ballen inn i 16,5-meteren og hamret inn utligningen.

Overlegne

Ikke overraskende var det City som på ny gikk opp i føringen etter 45 minutter. Med en god dose flaks fikk en fremadstormende Raheem Sterling ballen med seg inn i straffefeltet. 24-åringen forsøkte å slå ut i feltet, men ballen traff foten til Southamptons James Ward-Prowse og gikk inn bak Alex McCarthy i Southampton-buret.

Tre minutter på overtid fikk Sergio Agüero et nydelig innlegg fra Zinchenko. Argentineren snek seg mellom to forsvarsspillere og headet inn sin niende scoring for sesongen.

Med en 3-1-ledelse fortsatte City annen omgang med høyt tempo, og på et tidspunkt hadde gjestene hatt ballen i over 80 prosent av tiden.

Helsvart

Southampton var svært tamme framover på banen og produserte få sjanser. Drøye fem minutter før slutt ble kvelden helsvart da målscorer Højbjerg taklet seg til et direkte rødt kort. Med knottene først traff han Fernandinho, som så ut til å slippe fra det uten store skader.

Flere mål ble det ikke, og hjemmelaget befinner seg på 17.-plass med 15 poeng. Det er like mange som Burnley, som ligger under nedrykksstreken.

Mohamed Elyounoussi fikk sjansen fra start for sjuende gang denne sesongen, men klarte aldri å sette ordentlig preg på kampen.

(©NTB)