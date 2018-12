Carlsen tok historisk VM-tittel i lynsjakk: – Kul rekord

NTB Sport

Den norske tittelforsvareren tok teten alene fra søndagens første parti og slapp aldri taket. Spenningen varte helt inn til mesterskapets 21. og siste parti. Avgjørelsen falt da Carlsen slo ukrainske Anton Korobov med hvite brikker.

Han ble verdensmester med 13 seirer og åtte remis over to dager i St. Petersburg. Til slutt var det bare polske Jan-Krzysztof Duda som kunne snyte den norske eneren for nok en VM-tittel. Et halvt poeng skilte i toppen før siste runde.

– Jeg var litt nervøs de siste partiene. I starten hadde jeg veldig mye energi, men det er vanskelig å være gira hele tiden. Det var vanskelig i siste runde også. Jeg prøvde å holde liv i stillingen uten å gå for langt, og til slutt fikk jeg et åpent mål, sa Carlsen til NRK.

Det ble drama i Carlsens nest siste parti. Da skulle han møte barndomsvennen Jan Nepomnjatsjtsji, men russeren var ikke på plass ved brettet da partiet startet. Dommeren satte i gang klokka, og først halvannet minutt senere dukket Nepomnjatsjtsji opp.

Carlsen utnyttet ikke tidsfordelen mot kompisen. Han lot den jevnaldrende russeren få remis da han spurte om det. I sosiale medier ble Carlsen hyllet for å vise god sportsånd. Sjakkeneren fra Lommedalen ville at dommeren skulle stoppe tiden da Nepomnjatsjtsji var borte, men ble ikke hørt.

– Det var en vanskelig situasjon psykologisk, og jeg taklet det ikke så bra. Jeg er glad for at han tilbød remis for jeg ville ikke vinne på den måten. Det ville vært en bismak om jeg hadde vunnet, og det ville vært pinlig om jeg hadde tapt, sa Carlsen.

Unikt

Ingen har tidligere klart å ta fire VM-titler i lynsjakk. Carlsen har i likhet med Aleksandr Grisjtsjuk hatt tre lynsjakktitler fram til nå. Triumfen gjør at Carlsen også er den første i sjakkhistorien med ti VM-titler totalt.

– Jeg er veldig glad for ikke å tapt i dette mesterskapet. Det er en kul rekord å ha, sa han på spørsmål om alt det unike ved søndagens triumf.

Carlsen gikk ubeseiret gjennom samtlige av lørdagens tolv VM-partier og fortsatte storspillet søndag. Han slo i tur og orden Anish Giri, Wang Hao, Zhamsaran Tsydypov og Savelij Golubov på overlegent vis.

Med hvite brikker innledet han søndagens første parti svært offensivt. Giri havnet kjapt i kjempetrøbbel og var ikke i nærheten av noe som helst. Til slutt rant tiden ut for nederlenderen.

Ingen trippel

Det var knyttet spenning om USA-stjernen Hikaru Nakamura ville bryte Carlsens ubeseirede rekke i det 17. partiet, men med hvite brikker presset nordmannen fram evig sjakk, og rivalene måtte ta til takke med remis.

Duda kunne tangere ledelsen, men spilte patt mot Sergej Karjakin, som var Carlsens VM-motstander i klassisk sjakk i 2016. Videre ble det remis mot Boris Gelfand og seier mot Shakhrijar Mamedjarov for nordmannen.

Carlsen kom til Russland med et mål om å kopiere trippelbragden fra 2014, men en elendig åpning med to sensasjonelle tap ødela tittelmulighetene i hurtigsjakk-VM. Carlsen meldte seg senere på i gullkampen igjen, men måtte til slutt nøye seg med en 5.-plass.

28-åringen har ikke vært verdensmester i hurtigsjakk siden han mistet tittelen i 2016, og det gikk heller ikke veien i St. Petersburg.

I november tok Carlsen nok sin fjerde VM-tittel i klassisk sjakk.

