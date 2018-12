Siktede i Nicki Bille-saken løslates

NTB Sport

Det opplyser politiet i København.

Nicki Bille ble tirsdag kveld truffet av hagleskudd i sin leilighet på Sluseholmen i København. Den omstridte fotballspilleren ble alvorlig skadd da han ble skutt i underarmen, men han er utenfor livsfare.

Politiet pågrep en 30 år gammel mann og en 23 år gammel kvinne etter skyteepisoden. Mannen er sønnen til en rockeartist, mens kvinnen er modell, ifølge det danske nyhetsbyrået Ritzau.

Onsdag ble de to siktede varetektsfengslet i tre dager. Lørdag formiddag er politiet i København kommet fram til at det ikke er grunnlag for å holde dem ytterligere innesperret.

– Vi opprettholder siktelsen, men vi synes ikke at fengslingsgrunnlaget er til stede. De blir løslatt på bakgrunn av en samlet vurdering av saksmaterialet, sier etterforskningsleder René Jensen.

En tredje siktet person i saken, en 30 år gammel mann, er stadig på frifot.

– Vi leter fortsatt etter den siste mannen, bekrefter Jensen.

Han opplyser videre at Nicki Bille Nielsen er blitt operert, og at han fortsatt er innlagt på sykehus.

