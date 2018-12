Falla slått ut i semifinalen i Tour-sprinten, Nilsson vant

NTB Sport

Den norske jenta så ut til å ha kontroll på avansementet kort før mål, men måtte se svenske Ida Ingemarsdotter og russiske Julija Belorukova snike seg forbi henne.

– Det er utrolig ergerlig. Jeg føler at det går bedre enn for noen uker siden. Det er artig å kjenne at kroppen svarer igjen, og jeg håper at jeg snart kan være med og kjempe helt i toppen, sa Falla til NRK.

Falla ble klokket inn på 2.36,80 og tapte på tid mot tredje og fjerde beste kvinne i det andre semifinaleheatet. Svenske Linn Sömskar var kun ett hundredels sekund raskere enn den norske sprinteren.

– Det var bare ett hundredel, så jeg gjør ikke så mye galt. Men jeg er litt skuffet nå, sa Falla.

I finalen ble det svensk dobbeltseier med favoritten Stina Nilsson på toppen. Hun var i en egen klasse og slo de øvrige konkurrentene med tre sekunder.

Ingemarsdotter knep annenplassen foran amerikanske Jessica Diggins.

